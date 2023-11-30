鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍　闆娘怒了

▲鹹酥雞攤示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名鹹酥雞攤老闆娘昨日碰見，有位目測小一的弟弟來攤前點餐，由於人潮洶湧，他多次被擠到跌倒，於是她徵得其他客人同意後，破例讓他插隊，眼看弟弟爸媽在遠處拿著手機狂拍，她忍不住火大，直言「訓練小孩獨立不是不可以，但還是要以安全為優先阿！」

老闆娘昨日在「爆料公社網站」語重心長地說，「我是位鹹酥雞攤販，想拜託一些家長，要訓練小朋友獨立請別選夜市，尤其是油炸的攤位。」

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她表示，當時下班期間客人很多，有個大概幼兒園大班或小一的弟弟來到攤位前，小小身影擠在顧客間，被擠到跌了好幾次，「超怕他會被踩到受傷，在問過前面的客人後，我破例讓他插隊，由於點餐聲音超小，我必須走到攤前去聽，弟弟則一直靠近油鍋，都快跑進攤子裡了。」

原PO見狀，提醒弟弟往後退一點，結果弟弟卻說，媽媽要他站在這裡不能走，「我看他小手指的方向，果然有一對年輕夫妻正拿手機在拍，他們邊拍邊笑還一直往這裡揮手。」

▲不少網友建議，要訓練小孩獨立，可以從超商開始。（示意圖／視覺中國CFP）

老闆娘不禁怒道，「我很想罵人，超級想的，但客人很多，老公又要我不要管別人的教養方式，所以我只能忍下來，後來媽媽跑來跟我說她正在訓練小孩獨立，要訓練不是不可以，但還是要以安全優先不是嗎？到鹹酥雞攤訓練獨立是有病嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「安全第一，要訓練獨立有很多種方式，家長這樣確實很不妥」、「明明有那麼多超商、全聯或速食店可以去」、「不能先從超商訓練起嗎」、「家長需要先被訓練」、「被油噴到又是另外一種說法」。

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