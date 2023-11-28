新北國中女霸凌同學　廁所前連甩6巴掌！還有人鼓譟叫好

▲板橋女國中生霸凌女同學 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名身材高大的國中女學生，在校園廁所前連續掌摑另一名瘦弱女同學，整個過程被拍下，在通訊社群軟體LINE瘋傳，被害家長得知後到轄區派出所備案，警方表示得知此案業已通報教育局介入，雙方家長還在協調中未提告，校方目前進行調查中，並完成校安通報依規定處理。

據悉，這名身材高大的國一女學生是名中輟生，今年才剛復學，卻聽到一名女同學在同學間評論、傳言她中輟原因，引起她的不滿，在校園廁所前對女同學興師問罪，還連續對女同學連續掌摑6個巴掌，期間還有其他同學在旁鼓譟叫好，並拍下霸凌過程。

霸凌影片透過通訊社群軟體LINE「黑色豪門企業」瘋傳，被害女學生的家長得知後到轄區派出所備案，暫不提告，警方業已通報教育局介入，雙方家長還在協調中，校方目前進行調查中並依規定完成校安通報。

新北市教育局表示，經向學校瞭解，本案係學生間因評論他人衍生不當肢體衝突，校方知悉後即介入處理並完成校安通報，並已聯繫家長說明原委及相關權益事項，請其共同約束管教。另校方已邀請雙方家長到校研商後續處遇措施。

教育局進一步表示，校方已對相關學生實施輔導管教措施，進行輔導晤談給予適切協助，學校並與家長保持密切聯繫及時提供協助。本局督請學校妥適進行學生輔導，加強學生法治教育及網路使用正確觀念，另請學校密切與家長聯繫提供協助，以建立友善和諧的校園學習環境。