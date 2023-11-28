黴漿菌入侵校園　台中市府證實國小、幼兒園各一例

▲黴漿菌入侵校園，由於主要感染群在中班到2年級之間，醫師疾呼民眾要戴好口罩、勤洗手。（示意圖、非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

黴漿菌來勢洶洶，台中市校園也遭黴漿菌入侵，台中市教育局證實，本周已經接獲兩例通報，分別是國小、幼兒園各一例，所幸都是零星個案，目前並沒有群聚感染情況發生。

台中市施勝桓診所院長施勝桓表示，近來門診湧進許多因為久咳不癒的民眾，連診所一名護理師也狂咳2個多月，做了流感、新冠快篩都排除，服用止咳藥物也無效，直到近期黴漿菌快篩確定才抓出元兇，對症下藥後已經痊癒。

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施勝桓表示，感染黴漿菌會持續乾咳，也會出現低燒情況，但讓人擔心的是，黴漿菌往往等到宿主免疫力下降，爆發肺炎才會被發現，當中又以中班到小學2年級的孩童為主要感染群，呼籲民眾勤洗手、戴口罩預防。

中國大陸北方類流感疫情快速攀升，根據世界衛生組織（WHO）最新公開資料顯示，流行的病原體包括黴漿菌、呼吸道融合病毒、流感病毒、腺病毒和新冠病毒等5類，又以兒童為主要受影響者。

疾病管制署更在25日宣布，國際機場港口即起全面提高戒備，發布醫界通函提醒國內醫師注意，並提醒國人如有計畫前往中國，於出發前儘早接種新冠XBB及流感疫苗。

台中市教育局也表示，已要求各級學校加強衛教宣導，落實呼吸道及咳嗽禮節，提醒師生如有呼吸道症狀時須戴口罩；咳嗽或打噴嚏時應用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄；平時多使用肥皂勤洗手、加強校內公共區域清潔及消毒，降低疫情風險。