大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出！

▲本尊推特帳號曝光。（圖／翻攝自推特）

記者周亭瑋／綜合報導

大尺度同人展「CU角色扮演宇宙」日前順利落幕，怎料竟被爆出展場內出現疑似半套性交易的「7500元神秘服務」，對此主辦方緊急發聲明，強調會釐清並徹查此事，如今有網友曝光攤位，連本尊社群網站也被挖出。

近日有網友爆料，「CU 角色扮演宇宙」的展場中，有攤位直接在價目表上寫出「7500元5分鐘神秘服務」、「本日買寫真送Ｏ含」等內容。而官方也在昨（29）日下午緊急聲明，強調CU內部會釐清所有事項及徹查發生人，對於違規之人將禁止參展，也會對該攤位報名人進行法律追訴。

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▲主辦聲明稿。（圖／翻攝自CU 角色扮演宇宙臉書）

消息傳出後，掀起廣大輿論，就有老司機透露，攤位在A25、A26，「是一位台灣的AV女優。」同時，不少網友也神出本尊推特、IG等社群帳號，目前推特還能看到內容，不過IG頁面已遭移除，疑似關閉或被檢舉下架。

▲有參加的網友透露攤位編號。（圖／翻攝自臉書）

對此，大票網友洗版直呼，「太猛了吧」、「這麽刺激啊」、「好扯喔」、「我錯過了啥」、「原來有這麼刺激的嗎？居然錯過了」。

▲本尊IG頁面已遭移除。（圖／翻攝自IG）

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