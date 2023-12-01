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社會 社會焦點 保障人權

桃園獸父猥褻國小女兒52次被起訴　出庭受審一個月後突死亡

▲桃園市一名人父自2019年至2020年間，以每周3次頻率對未滿14歲女兒親吻、揉胸、撫摸私密處達52次，不顧女兒反抗仍強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市一名人父自2019年至2020年間，以每周3次頻率對未滿14歲女兒親吻、揉胸、撫摸私密處達52次。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名人父自2019年起連續4年，不顧女兒反抗，對女兒強行親吻、揉胸、私密處多達52次，少女隱忍4年後向友人哭訴才揭露狼父惡行；桃園地檢署去年將人父依成年人對未滿14歲男女為猥褻行為的加重強制猥褻罪嫌起訴，桃園地院審理中，今年10月間，人父還出庭應訊，未料11月上旬卻突然死亡，桃園地院審判長諭知公訴不受理。

桃檢指出，這名人父明知女兒是未滿14歲少女，但只要在家就常常藉機對女兒強制猥褻，於2019年至2020年4月期間，除外派至花蓮駐廠工作期間，其餘皆在桃園市住處內，親吻女兒嘴唇、頸部、臉部等處，還徒手撫摸胸部、大腿與私密等處，不顧少女反抗，仍以違反其意願對其強制猥褻，少女後來向友人哭訴才揭露狼父惡行，桃園地檢署複訊後，依成年人對未滿14歲男女為猥褻行為加重強制猥褻罪嫌起訴。

桃園地院審於今年5月30日開始審理此案，歷經準備、調查程序等庭，10月中旬，人父還曾出庭應訊，未料卻於11月初因故死亡，由於被告已經死亡，依刑事訴訟法第303條第5款規定，桃園地院諭知公訴不受理之判決。
 

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關鍵字：

桃園狼父強制猥褻女兒52之多死亡地院公訴不受理

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