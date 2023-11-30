打火機燒雨衣「確認點燃才離開」釀1死4傷　男兩度縱火下場曝

▲桃園市陳姓男子去年10月間在龜山區民宅樓梯間以打火機點燃雨衣縱火，導致大火延燒透天厝，結果造成1死4傷悲劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子，去年9月、10月兩度縱火，其中10月間在龜山區林口長庚醫院附近民宅樓梯間，以打火機點燃雨衣縱火，結果大火延燒造成1死4傷悲劇，桃園地院審理後今（30）日依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪，處有期徒刑1年6月；又犯殺人罪，處有期徒刑13年，應執行有期徒刑14年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，本案還可上訴。

檢警調查，案發時26歲的陳姓男子雖領有中度身障手冊，但仍有基本溝通理解與生活自理能力，去年9月3日凌晨，陳在龜山區萬壽路，僅因「好玩」將路邊機車上雨衣放在瓦斯店外瓦斯桶上方，以打火機點火後離去，所幸當時及時被發現撲滅未釀成大災。

▲桃園市陳姓男子去年10月間在龜山區民宅樓梯間以打火機點燃雨衣縱火，導致大火延燒透天厝，消防人員將傷者送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

未料，去年10月13日凌晨3時31分許，陳男在龜山區復興路林口長庚醫院附近民宅，取下路邊機車雨衣，再將雨衣放進一棟4層透天厝樓梯間，以打火機點燃雨衣縱火，陳還在一旁確認火勢燃燒後才離開，大火延燒到一旁電動車與樓梯間高壓電板，大火迅速延燒，消防人員趕抵後，在3、4樓救出4名男性、3名女性，多人遭到嚴重嗆傷，其中在樓梯間被救出24歲印尼籍女子，因全身多處2至3度灼傷，送醫急救後因熱休克不治，大火造成1死4傷之悲劇，桃檢調查後依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪嫌、殺人罪嫌起訴。

桃園地院歷經年餘審理，認定陳姓男子自幼即有中度智能障礙，對於放火行為，只能說明知道不對，不敢再犯，對於放火會造成何種危害、如何防止自己再犯，或是對於過去為什麼要放火都無法說明。

法官除依放火燒燬住宅以外之他人所有物罪，處有期徒刑1年6月，再依殺人罪，判處有期徒刑13年，應執行有期徒刑14年，並要求陳應在刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，本案仍可上訴。