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重罰奏效！1到9月車禍2224人死亡「今年首降」　台中改善績效最佳

▲▼高雄市鳥松區中正路對撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲今年1到9月交通事故死亡2224人，為今年累積死亡首度下降。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

洗刷交通地獄跨一大步，交通部今（29日）公布最新交通事故統計，9月死亡233人，較去年同期降20.5%；1到9月累計死亡2224人，首度比去年同期累計死亡數下降，減少1.9%。至於今年死亡是否有機會比去年少，交通部長王國材坦言，10月發生多起大型車事故，數字不會很好，但11月有下降趨勢，12月將持續努力。

交通部今召開道安說明會，公布今年9月單月交通事故3萬1603件，比去年同期增2.7%，造成4萬1942人受傷、233人死亡，其中死亡人數比去年9月減少60人，下降20.5%，這也是單月死亡人數自7月到9月連3個月下滑。

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此外，統計今年1月至9月道路交通事故有30萬0069件，比去年同期增加2萬8270件，成長10.4%，造成40萬1200人受傷，比去年同期增加11.2%，1到9月累計死亡2224人，比去年同期減少42人死亡，下降1.9%，死亡人數較去年同期比較首度出現減少。

行人死亡部分，7月到9月連續3個月減少死亡12人，其中9月減少3人，整體檢視，事故發生位置以路口較多，占53%，年齡層區分則以高齡者為最多占69.1%，且以其他人違規較多占61.3%，顯示防制汽機車未停讓行人仍是目前工作重點。

交通部長王國材表示，9月單月死亡比去年同期少60人，7到9月實施停讓行人和法規加嚴後，今年7月到9月連3個月死亡人數都有大幅下降，其中7月少15人，8月少62人，9月少60人，共減少137人，今年除1到4月死亡減少外，其他月份死亡增加，對他個人造成很大壓力，因此推動停讓行人習慣養成。

王國材表示，現在發現路口汽機車都會停讓行人，未來非號誌路口也將持續加強，一個行為改變透過執法是短期教育，可以看到成果，用宣導可能好幾年都不見得有這樣的成果，近來看到很多人被罰有很多埋怨，但基於安全考量，保障每一個家人或小孩，也請大家體諒。

▲▼交通部召開道安記者會，公布最新交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部公布最新交通事故統計，圖為交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

由於今年10月發生多起遊覽車、砂石車事故，即便今年1到9月累積死亡首度出現下滑，但也讓今年度整體死亡人數要比去年降低面臨考驗，王國材表示，的確10月發生遊覽車和砂石車重車事件比較多，初步看起來10月份交通事故死亡人數不會像9月這麼少，不會很好，但10月發生問題後也提出大型車管理對策，將持續努力，11月份死亡初判也呈現下降趨勢，12月將是努力目標。

交通部也公布各縣市道安績效，9月道路交通事故死亡以台南績效最差，死亡增加6人最多，台中則是績效最佳；另行人死亡以桃園、屏東各增加3人並列最多。若以今年1到9月道安績效，表現較不佳縣市，整體死亡人數以南投增加35人最多，行人死亡以桃園增加14人最多。

王國材表示，現在各縣市首長都很認真改善道安，上半年道安表現不好，下半年就趕快追趕，其中台中表現最佳，9月死亡增加最多是台南市，其次是苗栗，台中死亡減少最多；今年下半年各縣市開始有較好表現，但南投1到9月死亡增加35人，變成道安很重要輔導對象，台東和苗栗也增加，這幾個縣市雖道安改善在下半年有進步，但還需要更大進步。

改善行人安全進度部分，王國材表示，行人專用時相及早開時相已完成3790處，較上月3538增加252處，六都以台南市增加65處最多，其次為台中市增加48處；非六都以新竹縣增加17處最多，其次為彰化縣增加15處。行人穿越道退縮部分已完成1451處，較上月增加66處，其中以澎湖縣增加19處較多，這是極短期可改善的部分，請各縣市極短期可先做的。

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