小六女搭電梯丟垃圾遭襲胸摸下體　退役士官竟是變態鄰居下場曝

▲桃園市某社區一名海軍退役男子，去年5月間趁搭電梯丟垃圾時對樓上小六女童身狼爪襲胸摸下體，事後挨告卻否認。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某社區一名小六女童去年5月下樓丟垃圾時與鄰居男子2人共同搭電梯，卻乘機環抱女童，讓女童驚嚇不已，隔天，女童搭電梯又碰到這名變態鄰居，這次更變本加厲雙手環抱後竟大膽襲胸摸下體得逞，女童怒嗆「不要再弄我啦！」還用力踩變態男腳趾才讓其鬆手，女童向學校老師通報，校方緊急向桃園市警局婦幼隊報案；桃園地院法官審結，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，還可上訴。

檢警調查，桃市某社區被告男子於去年5月2日晚間6時許下樓丟完垃圾時，與住在樓上的小六女童共乘電梯上樓，第一次先男子以雙手搭住女童肩膀，女童當下嚇住，但電梯內有2人，女童機警聲稱「你的樓層到了，請你放手」等語，男子才放手讓女童離去。

未料，男子翌日竟變本加厲，趁著2人再度共同搭電梯，除環抱女童外，竟還隔著女童衣褲，用力戳揉其胸部與下體，女童雖極力反抗，但男子力氣太大，怒嗆「不要再弄我啦！」，還用力猛踩男子腳趾等處，男子才鬆手，女童則趁隙逃離電梯。

女童事後告訴母親，但礙於社區電梯內沒有監視器，母親只能暫時作罷，女同事後到學校上課，趁老師教授健康課程兩性關係、保護個人身體權益時，在全班面前反應此案，老師驚覺事態嚴重立即通報桃市性侵害防治中心，並通知桃園市警局婦幼隊，才揭露男子惡行。

桃園地院審理時，男子極力否認犯行，辯稱因女童亂丟垃圾在電梯旁曾被他指責才捏造事實，其辯護人亦稱，女童前後指訴情節不一，認為女童挾怨報復。

桃園地院審理時，法官認為，被告男子身為海軍士官退休人員，僅為滿足自己私慾，不顧女童未滿14歲，竟對其做出不道德的行為，事後否認狡辯，造成女童心理嚴重傷害，且犯後態度嚴重不佳，具有相當惡性；且女童事後，因懼怕被告，不敢與其共同搭乘電梯，為閃避被告之行為，堪認女童身心狀態確遭被告之犯行影響；審結依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年6月，本案還可上訴。