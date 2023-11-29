車禍死亡65歲以上佔4成　交通部發行3萬本「銀髮族交安手冊」宣導

▲日前發生遊覽車撞倒老婦人交通意外。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

根據交通部最新統計，今年1到9月交通事故死亡2224人，其中65歲以上高齡者有915人，雖無較去年多，不過為降低死傷，交通部編印「銀髮族交通安全手冊」3萬冊發放給長者，另也有網路版宣導。

交通部今(29)日召開道安說明會，根據統計，今年9月單月道路交通事故3萬1603件，比去年同期增加2.7%，造成41,942人受傷，也成長2.6%，釀233人死亡，較去年同期減少60人死亡，死亡部分下滑20.5%。其中分析，今年9月高齡者死亡也出現下降，65歲以上高齡者死亡114人，比去年同期減少19人，降低14.3%。

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此外，今年1至9月，道路交通事故30萬0069件，也增加10.4%，造成40萬1200人受傷，也多了11.2%，不過死亡人數2,224人比去年同期減少42人死亡，下滑1.9%，死亡人數較去年同期比較首度出現減少。其中高齡者死亡915人，將較去年同期無增減，不過佔整體死亡41%。

由於台灣推估2025年將邁入超高齡社會，有鑑於銀髮族交通事故偏高，交通部今年完成編印銀髮族交通安全手冊3萬冊，目前透過縣市政府、各區監理所等已發放約2萬2千冊。

▲交通部編印3萬冊「銀髮族交通安全手冊」發放給長者。（圖／記者李姿慧攝）

交通部表示，除實體手冊，168交通安全入口網已提供電子檔供民眾瀏覽下載，也將透過熊平安及縣市之臉書、LINE帳號進行推播宣導。手冊以插圖設計，內容包含機車、行人、自行車、微型電動二輪車及駕駛通用五個主題，融入銀髮族較常發生的交通事故因素，包含如何正確左轉彎、安全通過路口、大型車視野死角及內輪差、路口停讓等觀念。

交通部強調，透過手冊發送，與各縣市政府共同強化宣導，提升交通安全觀念與用路習慣，減少交通事故發生。