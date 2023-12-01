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社會 社會焦點 保障人權

招募員工搞詐騙！一年不到海削百萬　主嫌「勞力士」這下慘了

▲桃園市張黃姓男子等5人被吸收加入詐騙集團，今年5月間在網路張貼虛假工作招募廣告，招募不知情人士提供金融帳號並吸收成為車手，再將詐騙得手款項交由上游不知名人士，辦經被害人報案，桃園檢警分別查緝5人到案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市張黃姓男子等5人被吸收加入詐騙集團，再以投資為誘餌進行詐騙，桃園檢警分別查緝5人到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃張姓男子等5人被吸收進入詐騙集團後，在網路上張貼虛假工作招募，今年5月起吸收不知情人士加入該集團，日薪2,000至3,000元擔任車手、水房等工作，以「投資股票可穩定獲利」騙取投資匯款或儲值。檢警接獲被害人報案後展開蒐證，發現該集團短短數月獲利逾百萬元，調查後將5名詐團成員依組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌起訴。

檢警調查，24歲的張黃姓男子、24歲張姓男子、26歲范姓男子、37歲張姓男子與27歲張姓男子等5人，夥同綽號「小貓咪」、「勞力士」、「皮皮」、「老師」、「飛宇」等姓名不詳人士組成詐騙集團。

今年5月間，5人透過網路張貼虛假招募工作廣告，吸引不知情羅姓男子等人加入，提供金融帳號並申辦郵局帳戶，平時在旅館或商旅等候指示，再聽取綽號「勞力士」等人指令提領詐騙款項，再面交給「勞力士」等人，藉以製造金流斷點，掩飾詐騙款項去向，後因羅男直覺被騙，遂向警方報案，另有多位被害人誤信該集團以「投資股票可穩定獲利」，匯款至指定帳戶，事後卻無法提領獲利始知受騙，也向桃園警方報案提告。

桃園警方報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，循線查獲張黃姓男子等5人到案，檢方查出，該詐騙集團短短數月已詐騙數百萬元，被害人至少6人以上，檢方偵結依組織犯罪防制條例、詐欺取財與洗錢等罪嫌將5人起訴，其中張黃姓、范姓與張姓男子目前在桃園看守所羈押中。

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