搶54萬金項鍊逃竄！衰遇上班警　6分鐘就被逮...桃園男傻眼

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子昨（30）日下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，女店員選了2條金項鍊供其挑選，不料鍾男下秒搶走2條價值共54萬的金項鍊拔腿狂奔，正巧中壢派出所員警涂宏瑋上班經過該處，發現鍾男從銀樓跑出來形跡可疑，沿路跟蹤後上前攔阻，並通知線上警網於6分鐘拘捕到案。鍾男聲稱因債務關係才鋌而走險，警方偵訊後依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，店員提供2條金項鍊供挑選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，店員提供2條金項鍊挑選時趁機奪門而逃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，中壢派出所員警涂宏瑋昨天下午4時許，騎車上班途中鳩過中正路某銀樓，發現32歲鍾姓男子從銀樓出來後拔腿狂奔，女店員亦追出來，涂員直覺可能是宗搶案，立即自後跟蹤鍾男，同時連絡派出所同仁是否有搶奪案件，果然聽見勤務中心通報中正路發生搶奪案件，立即上前攔捕鍾男，線上警網則在1分鐘內趕到現場，聯手將鍾男制伏，並起出被搶得2條金項鍊，分別重約4兩與2兩，市值約54萬元。

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓搶奪金項鍊逃逸，上班途中員警涂宏瑋趁其要搭小黃逃逸前上前拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方查出，鍾姓男子向銀樓女店員佯稱要購買金項鍊，詢問女店員金項鍊重量與價格，女店員拿出2條金項鍊讓他挑選時，突然搶走金項鍊拔腿狂奔，女店員當場嚇壞了，除立即報案外，也追出店外查看搶嫌逃逸方向，整個行搶過程不到15秒。

▲中壢警方起獲鍾姓男子搶奪2條價值54萬元金飾贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涂姓員警尾隨鍾男，發現他正要欲搭計程車逃逸時，立即上前攔捕，歹徒作案得手後不到10分鐘就落網，連變賣銷贓機會都沒有；鍾男偵訊時辯稱，因積欠債務無法解決才鋌而走險，警方偵訊後依搶奪罪嫌送辦。

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓搶奪金項鍊逃逸，上班途中員警涂宏瑋與支援警力合力拘捕搶嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長唐嘉仁表示，涂宏瑋是警專第37期畢業，畢業後被派至中壢派出所服務，至今已有3年，其父親也在中壢分局偵查隊擔任小隊長，涂員英勇破案後靦腆的說，從小就佩服爸爸屢破重大刑案，自己3年服務期間破獲竊案20餘起，還曾在巡邏勤務時查獲詐欺車手1人，都是以父親為榜樣。