　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶54萬金項鍊逃竄！衰遇上班警　6分鐘就被逮...桃園男傻眼

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子昨（30）日下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，女店員選了2條金項鍊供其挑選，不料鍾男下秒搶走2條價值共54萬的金項鍊拔腿狂奔，正巧中壢派出所員警涂宏瑋上班經過該處，發現鍾男從銀樓跑出來形跡可疑，沿路跟蹤後上前攔阻，並通知線上警網於6分鐘拘捕到案。鍾男聲稱因債務關係才鋌而走險，警方偵訊後依搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，店員提供2條金項鍊供挑選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，店員提供2條金項鍊供挑選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，店員提供2條金項鍊挑選時趁機奪門而逃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓佯稱購買金飾，店員提供2條金項鍊挑選時趁機奪門而逃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，中壢派出所員警涂宏瑋昨天下午4時許，騎車上班途中鳩過中正路某銀樓，發現32歲鍾姓男子從銀樓出來後拔腿狂奔，女店員亦追出來，涂員直覺可能是宗搶案，立即自後跟蹤鍾男，同時連絡派出所同仁是否有搶奪案件，果然聽見勤務中心通報中正路發生搶奪案件，立即上前攔捕鍾男，線上警網則在1分鐘內趕到現場，聯手將鍾男制伏，並起出被搶得2條金項鍊，分別重約4兩與2兩，市值約54萬元。

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓搶奪金項鍊逃逸，上班途中員警涂宏瑋趁其要搭小黃逃逸前上前拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓搶奪金項鍊逃逸，上班途中員警涂宏瑋趁其要搭小黃逃逸前上前拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方查出，鍾姓男子向銀樓女店員佯稱要購買金項鍊，詢問女店員金項鍊重量與價格，女店員拿出2條金項鍊讓他挑選時，突然搶走金項鍊拔腿狂奔，女店員當場嚇壞了，除立即報案外，也追出店外查看搶嫌逃逸方向，整個行搶過程不到15秒。

▲中壢警方起獲鍾姓男子搶奪2條價值54萬元金飾贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方起獲鍾姓男子搶奪2條價值54萬元金飾贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

涂姓員警尾隨鍾男，發現他正要欲搭計程車逃逸時，立即上前攔捕，歹徒作案得手後不到10分鐘就落網，連變賣銷贓機會都沒有；鍾男偵訊時辯稱，因積欠債務無法解決才鋌而走險，警方偵訊後依搶奪罪嫌送辦。

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓搶奪金項鍊逃逸，上班途中員警涂宏瑋與支援警力合力拘捕搶嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓男子昨天下午在中壢區某銀樓搶奪金項鍊逃逸，上班途中員警涂宏瑋與支援警力合力拘捕搶嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長唐嘉仁表示，涂宏瑋是警專第37期畢業，畢業後被派至中壢派出所服務，至今已有3年，其父親也在中壢分局偵查隊擔任小隊長，涂員英勇破案後靦腆的說，從小就佩服爸爸屢破重大刑案，自己3年服務期間破獲竊案20餘起，還曾在巡邏勤務時查獲詐欺車手1人，都是以父親為榜樣。

 【更多新聞】

打火機燒雨衣「確認點燃才離開」釀1死4傷　男兩度縱火下場曝

小六女搭電梯丟垃圾遭襲胸摸下體　退役士官竟是變態鄰居下場曝

過彎失控撞對向軍卡！桃園騎士全身擦挫傷　機車慘解體

 

 

 

ET快訊
快訊／31歲日女星病逝！　9天前才PO文
九份只排第4！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖
專挑偷情名車！　上市櫃副總、副院長10人摩鐵被偷拍
LIVE／高雄「手搖杯正妹」無罩照！　 李艷秋質疑吳欣盈有無
封吳欣盈「天兵女神」！　李艷秋質疑：沒美國籍有歐洲籍嗎？
iPhone 16新爆料！　全系列搭載「動作按鈕」
曖昧人妻闆娘！哥碎唸「行為不檢點」　遭弟狂砍10多刀
按摩女開溜「性感內衣褲掛牆上」！　男來不及穿褲被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上工結束喝含酒精提神飲料　台南男騎車回家涉公共危險被送辦

繳不出貸款19萬典當愛車　台中女回頭報案失竊下場慘了

女大生「喝到天亮」酒駕遭攔…罕見獲緩刑！台東地院判決理由曝光

獨／女友被搭訕…新北男暴揍狂踹情敵　他腦出血進ICU險沒命

搶54萬金項鍊逃竄！衰遇上班警　6分鐘就被逮...桃園男傻眼

消防車水帶離譜掉落高速公路！害4車衰撞爆胎爛毀　消防局出打了

專挑偷情名車勒索！10上市櫃副總、副院長買單　2關鍵招式曝光

向《絕命毒師》致敬　光頭男「海森堡」賣「A5和牛套餐」被逮

高雄汽車鬼切「換車道」！18歲騎士閃車慘摔　3機車撞一團釀2傷

超離譜！小貨車停在輕軌軌道上　遭狂按喇叭還不動…警方要罰了

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

林宥嘉結婚6年「變噁心」　突放閃：我就是很愛我老婆！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

上工結束喝含酒精提神飲料　台南男騎車回家涉公共危險被送辦

繳不出貸款19萬典當愛車　台中女回頭報案失竊下場慘了

女大生「喝到天亮」酒駕遭攔…罕見獲緩刑！台東地院判決理由曝光

獨／女友被搭訕…新北男暴揍狂踹情敵　他腦出血進ICU險沒命

搶54萬金項鍊逃竄！衰遇上班警　6分鐘就被逮...桃園男傻眼

消防車水帶離譜掉落高速公路！害4車衰撞爆胎爛毀　消防局出打了

專挑偷情名車勒索！10上市櫃副總、副院長買單　2關鍵招式曝光

向《絕命毒師》致敬　光頭男「海森堡」賣「A5和牛套餐」被逮

高雄汽車鬼切「換車道」！18歲騎士閃車慘摔　3機車撞一團釀2傷

超離譜！小貨車停在輕軌軌道上　遭狂按喇叭還不動…警方要罰了

不用加調味料！「什麼菜原味也好吃」一票狂推它：能吃到甜味

樂天宣布續約宋家豪、王彥程　明年力拚「日本一」

橘白喵曬日式坐姿「粉紅腰包」無情掉出　粉絲全歪樓：太吸睛啦

綁定3大Pay檢核手機門號機制　年底前全面上路

快訊／光陽重返冠軍！11月市佔率逼近4成　狠甩第2名超過4千台

想拍網美照差點變「亡美」　26歲女慘被巨浪沖走滅頂畫面曝光

彭蒙惠97歲仍登台演出！橙樂X實踐音樂會壓軸獨奏　全場感動喝采

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

《家園3》三度延期玩家繼續等　最快2024年三月見真章

上工結束喝含酒精提神飲料　台南男騎車回家涉公共危險被送辦

社會熱門新聞

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

即／國1台中奧迪休旅「猛撞緩撞車」全線封閉

三重警勾結詐騙集團　蹲點摩鐵偷拍勒索

北屯惡狼3度性侵女室友　上訴二審結果關更久

快訊／海產店兄弟口角　弟持刀砍哥「左頸濺血」

即／中山女高退休師魂斷刀下　逆外甥遭羈押

即／北市南機場國宅火警！1人死亡

獨／寵妻豪贈2億股票！科技名人炒股判刑3年2月

快訊／板橋鐵皮工廠凌晨大火傳爆炸聲！　悶燒到天亮

按摩女遇臨檢跑了　女性內褲留床上男被逮

板橋工廠陷火海畫面曝　警消四面射水搶救

亞錦賽開幕戰在即　北市刑大7天捕67黃牛

收留同父異母弟　哥碎唸「行為不檢」遭狂砍10刀

更多熱門

相關新聞

萬華半世紀老店將歇業　80歲頭號員工心酸見證行業起落

萬華半世紀老店將歇業　80歲頭號員工心酸見證行業起落

萬華龍山寺50多年鐘錶行將歇業，劉伯伯是第一號員工，從20幾歲幹到現在80歲了。當他一得知收店消息，坦言心酸酸的，但也說「實體店面真的難做，這2~3年都是虧錢的，該收還是得收。」

新北婦出社區遭搶金項鍊　歹徒連換躲藏點仍被逮

新北婦出社區遭搶金項鍊　歹徒連換躲藏點仍被逮

17歲少年搶27萬金項鍊！英勇熊貓群衝上前圍捕

17歲少年搶27萬金項鍊！英勇熊貓群衝上前圍捕

直擊／笨賊搶金飾逃到沒力！　香腸店老闆「天殘腳」踹倒他

直擊／笨賊搶金飾逃到沒力！　香腸店老闆「天殘腳」踹倒他

即／嘉義銀樓搶劫！男噴辣椒水秒溜遭老闆騎士壓制

即／嘉義銀樓搶劫！男噴辣椒水秒溜遭老闆騎士壓制

關鍵字：

銀樓金項鍊搶嫌54元上班員警6分鐘拘捕

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

林襄被驗胸：有做我會講！

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

更多

最夯影音

更多
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面