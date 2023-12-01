魏德聖新力作《BIG》以兒童癌症為主題　黃偉哲：市府包場力挺作公益

▲台南市政府作公益也不落人後，於11月30日晚間搶先包場，邀請了成大醫院癌症中心及門診醫療人員等觀賞「BIG816病房」的感人故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

魏德聖導演最新溫暖力作、以兒童癌症為主題並結合精彩動畫的感人電影《BIG》，將於今年12/1全台正式上映，台南市政府作公益也不落人後，於11月30日晚間搶先包場，邀請了成大醫院癌症中心及門診醫療人員等觀賞電影，現場許多家庭全員出動一起看電影，一同了解「BIG816病房」的感人故事。



魏德聖導演於電影上映前已經成功邀請彰化家扶中心、台灣原聲教育協會、癌症希望基金會、世界和平會、中華民國喜願協會、台北榮耀堂全人關懷協會特別親子園地等單位觀賞電影。《BIG》劇情描述，在一個兒童癌症病房內，6個來自不同社會階層的家庭，從彼此衝突到最後相互包容支持的溫馨故事。主要演員包含范逸臣、田中千繪、曾沛慈、李佳豫、黃鐙輝、夏宇童，與童星于卉喬、鄭又菲等多達21人，劇情有歡笑、有淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。





台南市長黃偉哲表示，孩子都是爸爸媽媽的心肝寶貝，這部電影是兒童癌症的故事，不管電影結局如何，我們希望孩子們個個都能戰勝病魔、都能平安健康的長大。這次的包場，不僅僅是支持魏德聖導演、支持國片，也透過這次的觀影，我們在故事中裡一起流淚、一起歡笑，看完電影，也不忘把這份感動在分享他人，讓更多的人可以支持國片及作公益。