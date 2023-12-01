台南首創平埔族群民族別認同註記　黃偉哲：落實原民權益保障

▲為落實憲法保障原住民（族）身分認同權之意旨，台南市政府首創平埔族群族人之正名註記，並配合訂定法規實施作業要點，申請民族別認同註記正式上路。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為落實憲法保障原住民（族）身分認同權之意旨，台南市政府首創平埔族群族人之正名註記，除積極協助推動相關政策施行，並配合訂定法規實施作業要點，1日申請民族別認同註記活動正式上路。

市長黃偉哲特別前往轄內戶政事務所視察，關心平埔族群民族別認同註記之受理情形，並期盼藉此促進與落實原住民族權益保障。





市長黃偉哲指出，為讓台南市的原住民族朋友加速取得法律上之身分認同保障，南市府因應憲法法庭所做出的111年憲判字第17號之判決解釋(西拉雅族釋憲案)，積極推動訂定平埔族群族人取得原住民身分及民族別之相關立法與作業要點，雖然中央給予三年期限完成修法，但台南市已經超前部署，為首創平埔族群民族別認同註記之城市。





黃偉哲市長表示，感謝西拉雅族朋友們在爭取正名與自身權益上所做的努力，才有機會促成此次憲法解釋的契機，期盼秉持司法院大法官之裁決宗旨，真正實踐憲法保障多元價值之精神，協助台南市的平埔族群朋友完成民族別之認同註記，全面落實原民族群的權利及權益保障。





民政局指出，台南市各戶政事務所為配合中央立法政策之施行，落實完成平埔族群之正名活動，已事先超前部署為平埔族群之正名身分做好相關準備措施，除透過舉辦豐富的教育訓練，來協助提升戶政事務所同仁熟稔相關登記作業流程，此外，在法規範制度層面，並配合訂定「台南市政府民政局所屬各戶政事務所受理平埔族群民族別認同註記作業要點」，期望能使登記作業流程能夠順利完成，達到全面實踐多元族群價值並存之理念。