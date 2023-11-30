讓肌萎病友看見希望！你滋美得「行動有力熱銷公益組」每組捐198元、品牌再捐198元響應

▲即日起至12/31（日），於你滋美得指定通路訂購 「保健熱銷新品–行動有力公益組」，除享優惠體驗價，每單消費為您提撥捐款198元至「中華民國肌萎縮症病友協會」，你滋美得再捐198元一齊響應。

圖、文／你滋美得提供

深耕台灣近30年知名專櫃保健品牌「你滋美得」，多年來致力以守護全家健康，以實際行動關懷社會角落，因洞察肌萎症病友之社會資源稀缺，特於2023年歲末之際與「中華民國肌萎縮症病友協會」聯手舉辦「有愛就無礙. 共捐助罕病公益活動」，即日起至2023年12月31日前凡至你滋美得指定通路訂購「保健熱銷新品–行動有力公益組」，除享新品優惠體驗價，每盒將為消費者提撥捐款198元，你滋美得再捐198元一齊響應、放大愛心。

中華民國肌萎縮症病友協會服務約550戶肌肉萎縮症家庭，因規模小相對被社會所遺忘，然而這群肌萎病友不但得承受持續萎縮的肌肉，甚至末期只能依靠流質營養品維生，龐大醫療與營養品支出、以及長期照護人力，非一般家庭足以負擔，致使病友家庭經濟及生活陷於困境。中華民國肌萎縮症病友協會成立二十餘年來，除提供病友醫療、照護、福利、輔具、心理調適等相關資源與服務，舉凡如家庭扶助與關懷訪視、到宅重症照顧指導服務、基因檢驗宣導、就學服務等多元支持，協會更期盼大眾對肌萎症與肌失養症有更深層認識，形塑對病友友善互動的社會環境。

你滋美得除了體認到肌萎病友生活不易與資源不足，並相當欽佩肌萎症病友協會與理事長陳燕麟醫師長期對肌萎鬥士的付出與奉獻，希冀藉此公益活動的舉辦，號召眾人之力集結愛心、推動共捐響應獻愛，為肌萎病友找回生命的曙光與前進的動力。