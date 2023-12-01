台南首次舉辦國際標準舞公開賽　黃偉哲邀看世界頂尖舞者競技

▲「2023 TNC CUP 國際標準舞公開賽」首度於台南市舉辦，來自14國家的優秀舞者2日將在大台南會展中心競技和交流，邀請全國民眾前來共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



「2023 TNC CUP 國際標準舞公開賽」首度於台南市舉辦，來自14國家的優秀舞者2日將在大台南會展中心競技和交流，主辦單位台南市體育總會運動舞蹈委員會及社團法人中華民國國際運動舞蹈愛舞協會，1日於台南市政府二樓中庭召開記者會，邀請全國民眾前來共襄盛舉。

市長黃偉哲特地出席表達市府對賽事的全面支持，並祝福賽事圓滿成功，舞者在台南留下美好回憶。台南市議會議長邱莉莉、長期致力推廣體育活動的市政顧問施王明珠女士也特地出席並現場展現舞姿。





市長黃偉哲指出，近幾年來學習國標舞的風潮越趨熱烈，感謝各方的努力，讓素有國際標準舞華山論劍之稱的「TNC CUP國際標準舞公開賽」選定在台南舉行，總共有14個國家的選手同台競技，十分精彩，期待明日這場大型的國際賽事提升台南市運動及文化發展，為台南市帶來更多的國際關注和知名度，也希望各國選手到台南賞美景、吃美食，留下美好的回憶。



台南市體育總會運動舞蹈委員會表示，舉辦2023 TTNC CUP國際標準舞公開賽，旨在推廣國標舞運動並提供舞蹈愛好者們一個難得的交流舞台，此次賽事聚集國際知名裁判及選手，並特別邀請台灣藝術家交響樂團、知名聲樂家及Music Line爵士樂團雙樂團現場演奏。而本賽事也是國內「WDC 中華台北國家青年隊」積分賽之一，賽事積分將用來選拔「WDC中華台北國家青年隊」選手，未來將代表台灣參與國際賽事。





市府表示，「TNC CUP 國際標準舞公開賽」聚集國際知名裁判及選手，包括來自英國、義大利、俄羅斯、香港、日本、韓國、馬來西亞等國家的專業評審。參賽者部份，除了國內職業及業餘好手外，更有來自俄羅斯的拉丁舞選手-Sharif Mirhanov & Anna Dolgopolova，這對選手在今年英國International 國標舞大賽中表現出眾，榮獲了21歲以下拉丁舞世界冠軍。另，來自烏克蘭摩登舞選手也來台參賽，為賽事更加添亮點，歡迎市民和舞蹈愛好者前觀賞，共同見證這場國際文化盛事。