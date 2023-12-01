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冷空氣一波波！兩波低溫時程出爐　下周一雨區擴大

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▲東北季風影響，北部較濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周東北季風一波一波影響，溫度將出現兩波低點，包括今明兩天(1日~2日)，低溫探15度，下周一受低壓生成、華南雲雨區東移影響，各地降雨機率增，不過北台灣溫度可回升到20度，下周二又有一波東北季風增強，將再出現降溫，北部低溫又將跌回15度。

中央氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣變化都是受東北季風一波一波影響，各地天氣變化大，特別集中北台灣，水氣明顯，北台灣容易下雨，其中今天台灣附近多雲，甚至會有下雨，且不只侷限北台灣，降雨偏向新北、台北山區、東北部、東半部延伸到中台灣和南台灣山區，都有部分降雨，今天水氣量較多。

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官欣平指出，今晚開始，東北季風增強，涼冷空氣影響台灣，周日東北季風有減緩，下周一台灣東北方海面有低壓慢慢生成，低壓長出來很快且朝東移動，後方帶來冷空氣，下周二和下周三影響台灣，下周一則因低壓在台灣附近生成加上華南雲雨東移，降雨較周日明顯。

針對未來一周降雨趨勢，官欣平說明，今明兩天受東北季風影響，降雨集中迎風面包括桃園以北、宜蘭，北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較明顯，可能有局部大雨，甚至接近豪雨程度，中南台灣也有些降雨，全台天氣陰。

明後天降雨逐漸緩和，官欣平表示，新北、宜蘭還是會有些降雨，西半部陰天轉多雲天氣；周日東北季風減弱，降雨集中東半部、偏北部包括基隆北海岸、大台北山區，新竹以南多雲為主，周日水氣有緩和，但很快下周一，低壓加上華南雲雨東移，台灣降雨開始多起來，後續降雨主要中部以北、東半部，下周一降雨明顯，南台灣山區也有降雨，各地水氣量增加、降雨機率提升；下周二、三下一波東北季風影響，後續天氣會轉乾。

溫度部分，官欣平表示，未來一周溫度有兩個低點，包括今明兩天，以及下周二到下周四，今明兩天北台灣整天涼，溫度約15到18度，今明兩天北台灣整天溫度低於20度，約16度到18度，下周一、二略回升，其中下周一北台灣溫度可超過20度。

官欣平提醒，很快下周二下一波東北季風增強，又會開始降溫，台北跟北部有15到16度溫度，後續溫度變化觀察中，提醒有兩波冷空氣影響，下周一會開始下雨，下周二又開始降溫，花東溫度類似北台灣，南部影響不大，白天舒適溫暖、清晨涼。

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