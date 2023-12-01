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北方冷空氣發威！今晚到明晨最冷「探14度」　全台有感降溫

▲▼東北季風影響，今明兩天又濕又涼。（圖／林老師氣象站）

▲東北季風影響，今明兩天又濕又涼。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，全台有感降溫，氣象專家林得恩指出，這波北方冷空氣最冷時段出現在今晚(1日)到明天(2日)清晨，北部最低溫下探14度，中部最低下滑至15度，南部最低降到17度，東部最低溫也僅剩15度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，本周六、日又濕、又涼！今、明兩日受東北季風南下影響，加上中層700hPa短波槽的移入，環境水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區會是降雨最明顯的地方，不但雨勢持續，整天都有下雨的機會之外，且有局部大雨發生的機率。

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林得恩表示，其它地區譬如北部、東部、東南部地區及中南部山區也有零星短暫陣雨，不過，雨勢均屬偏小且局部。

東北季風持續增強，林得恩指出，這波北方冷空氣，最冷時段會出現在今晚至明晨，評估北部最低溫會落在攝氏14至19度，中部最低溫下滑到攝氏15至20度，南部最低溫降到攝氏17至22度，就連東部的最低溫也只剩攝氏15至20度。

中央氣象署也表示，今天東北季風影響加上水氣偏多，基隆北海岸、東北部及大台北山區是降雨最明顯的地方，這些地方雨勢持續有局部大雨發生機率，至於北部、東部、東南部及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地雲量也多並有機會出現零星降雨。

各地氣溫也較昨天降低，北台灣高溫18到20度，中部及花東22至25度，南部則可以來到27、28度，至於各地低溫約16至19度，北台灣整天濕涼，其他地區早晚也涼。

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