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北北基宜大雨！東北季風亂週末　3區有雨濕涼18℃

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▲今、明(1、2日)兩天「東北季風」影響，北部、東半部及中部山區有局部雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(1、2日)兩天「東北季風」影響，北部、東半部及中部山區有局部雨。北台濕冷，高溫僅剩18度。下週二、三(5、6日)鋒面遠離，西半部好轉，東半部仍有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(1、2日)兩天「東北季風」影響；今日水氣較多，北部、東半部及中部山區有局部雨，中部平地及南部多雲時晴；明日水氣減少，大台北東側、東半部有局部短暫雨。今、明兩天北台濕冷，中南部氣溫略降，明晨北台灣平地的最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲北北基宜大雨特報。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部14至18度、中部16至26度、南部18至30度、東部15至28度。下週(3)日「東北季風」略減弱、氣溫微升，大台北、東半部仍有局部短暫雨，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。氣象局針對基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區發佈大雨特報，請注意。

下週一(4日)氣溫略回升，鋒面在台灣附近醞釀、並快速掠過，為各地帶來降雨的機率。下週二、三(5、6日)鋒面遠離，西半部好轉，東半部仍有局部短暫雨。下週四(7日)起「大陸高壓」籠罩，各地轉為晴朗穩定的天氣。

▼1日4：40紅外線色調強化雲圖顯示，中部以北有較多雲層(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，中部以北有降水回波、北台灣回波較強(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

 
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