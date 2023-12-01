今明兩天北東濕涼！下周又有一波冷空氣　雨區擴大時間曝

▲受東北季風影響，今明兩天北東濕涼，下周二後又有一波冷空氣南下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風持續影響，今明兩天(12月1日~2日)是這波影響最顯著時刻，北、東部整日濕涼，周日到下周一氣溫短暫回升，下周一鋒面通過，雨區擴大，除北東外，連中南部都有降雨機會。下周二到下周四又有新一波東北季風來襲，將再迎加強低溫。

受東北季風影響，今晨最低溫出現在新北市石門區下探15.4度，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩天持續受東北季風及中層雲系較多影響，北部、東部及中部山區仍有短暫雨，尤其北海岸、基隆、東北角至宜蘭地區有局部大雨發生機會。

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今明兩天氣溫方面，林孝儒說明，北部及東部整日偏涼，氣溫約15到19度。中南部高溫也有些略降，氣溫約17到27度，早晚時段也都些涼意，為本波季風冷空氣影響最明顯的兩天。

▲今天與周末天氣和降雨、溫度預測。（圖／氣象署）

周日至下周一東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，不過林孝儒指出，下周一下半天不排除台灣北部海面一帶將有低壓波動逐漸發展，往南延伸鋒面結構將有機會通過台灣附近，整體來說，本身大氣狀態較不穩定且環境水氣也偏多，因此除北部及東部仍有短暫雨外，中南部也將有些降雨機會。

林孝儒表示，這樣的影響預期會延續至下周二清晨。目前來看，下周二至下周四又是新一波東北季風南下影響，下周二雖然有些水氣，迎風面的北部及東部有些地形降雨，不過下周三四受乾空氣移入，環境轉乾，各地就會回到較晴朗乾爽的天氣了，但要留意顯著的輻射冷卻效應，加強低溫現象的發生，未來將有待觀察。