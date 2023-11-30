全球「3股冷空氣」易使台灣偏冷　鄭明典曝1原因：對台影響有限

▲全球三股冷空氣對台影響有限。（圖／翻攝自臉書帳號鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

前中央氣象局長鄭明典分析指出，根據全球最近一天的氣溫距平圖可見有3股相對冷的空氣在中緯度流竄，這種結構的冷空氣容易使台灣偏冷，但次東亞這邊的冷空氣偏北通過，預測上對台灣影響有限。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面水氣明顯增加，桃園以北及東半部轉為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區降雨較明顯、持續，甚至有局部大雨發生的機會，而其他地區受中層水氣影響，上午仍有零星降雨，下午大致仍為多雲、偶爾可看到陽光。

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氣溫方面，北臺灣白天高溫下降到21至23度，其他地區仍可以來到26至28度，各地夜晚的低溫會比清晨來的低，普遍為18至20度，北臺灣整日濕涼，其他地區早晚亦涼，外出請注意做好保暖。

鄭明典表示，根據全球最近一天的氣溫距平圖顯示，北半球很多地方明顯偏暖(紅棕色)，但有3股相對冷的空氣在中緯度流竄(藍色)。

鄭明典指出，統計上，這種中緯度3波結構最容易讓台灣偏冷，但是這次東亞這邊的冷空氣偏北通過，預測上對台灣影響有限。

鄭明典表示，看看全球，現在暖色系明顯大於冷色系，所以全球平均氣溫還是明顯偏暖。事實上，有現代分析以來，今年從6月開始，幾乎每天的全球日均溫都處於破紀錄狀態。