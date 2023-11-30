　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球「3股冷空氣」易使台灣偏冷　鄭明典曝1原因：對台影響有限

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲全球三股冷空氣對台影響有限。（圖／翻攝自臉書帳號鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

前中央氣象局長鄭明典分析指出，根據全球最近一天的氣溫距平圖可見有3股相對冷的空氣在中緯度流竄，這種結構的冷空氣容易使台灣偏冷，但次東亞這邊的冷空氣偏北通過，預測上對台灣影響有限。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面水氣明顯增加，桃園以北及東半部轉為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區降雨較明顯、持續，甚至有局部大雨發生的機會，而其他地區受中層水氣影響，上午仍有零星降雨，下午大致仍為多雲、偶爾可看到陽光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，北臺灣白天高溫下降到21至23度，其他地區仍可以來到26至28度，各地夜晚的低溫會比清晨來的低，普遍為18至20度，北臺灣整日濕涼，其他地區早晚亦涼，外出請注意做好保暖。

鄭明典表示，根據全球最近一天的氣溫距平圖顯示，北半球很多地方明顯偏暖(紅棕色)，但有3股相對冷的空氣在中緯度流竄(藍色)。

鄭明典指出，統計上，這種中緯度3波結構最容易讓台灣偏冷，但是這次東亞這邊的冷空氣偏北通過，預測上對台灣影響有限。

鄭明典表示，看看全球，現在暖色系明顯大於冷色系，所以全球平均氣溫還是明顯偏暖。事實上，有現代分析以來，今年從6月開始，幾乎每天的全球日均溫都處於破紀錄狀態。

ET快訊
台版小宵虎南！大尺度Coser是AV女優　運動片價格曝
YouTube免廣告「省錢買法」曝光！　一堆人不知道
15歲國中妹當車手！　長髮+OL套裝騙50萬
Coser展大尺度互動！　「完整服務」價目表瘋傳
賣水果遇死劫！　駕駛慘死女友重傷...情侶天人永隔
吳欣盈「當記者有問爸媽？」超嗆影片曝　他嘆：幫柯文哲扣分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

故意殺繼承人未遂　黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

NSO傳遞古典之聲 小提琴家五明佳廉、拉縴人合唱團攜手

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！一堆人不知道　1年少噴732元

自封台版小宵虎南　大尺度Coser是台灣AV女優！運動片價格曝

台鐵首對司機員祭「記點」汰除制　違規滿7點不得再駕駛列車

蕭美琴愛貓抵台第一站　防檢署首公開「隔離檢疫站」體貼毛孩措施

Coser展爆大尺度互動！　超扯「完整服務」價目表瘋傳

全家去姑姑店裡捧場！「19樣菜+酒水」被收13600元　原因曝光罵翻

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

故意殺繼承人未遂　黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

NSO傳遞古典之聲 小提琴家五明佳廉、拉縴人合唱團攜手

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！一堆人不知道　1年少噴732元

自封台版小宵虎南　大尺度Coser是台灣AV女優！運動片價格曝

台鐵首對司機員祭「記點」汰除制　違規滿7點不得再駕駛列車

蕭美琴愛貓抵台第一站　防檢署首公開「隔離檢疫站」體貼毛孩措施

Coser展爆大尺度互動！　超扯「完整服務」價目表瘋傳

全家去姑姑店裡捧場！「19樣菜+酒水」被收13600元　原因曝光罵翻

桃園3男鄉間租民宅製毒...後門落跑被逮　抄出216Kg毒品市價千萬

吳欣盈出席COP 28維安受矚　綠委指洪申翰也要去：可以一起保護她

湖人慘輸44分後反彈！賞活塞15連敗　戴維斯強調心態要平穩

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

索托交易新進展！　美媒：教士和洋基已經交換球員名字

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

快訊／《角頭》古斌當爸了！妻煎熬18hrs吃全餐 目睹兒一度卡頭淚崩

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

金紙為何要先對折？內行人解答關鍵原因

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

12月新制懶人包　高鐵早鳥票實名制

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

今起3天2區濕冷　低溫下探13℃

虎航促銷10點開搶！飛日本1599元起

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

更多熱門

相關新聞

北台灣今降溫5度！3區迎大雨

北台灣今降溫5度！3區迎大雨

今日起至周日受到東北季風影響，北台灣白天高溫下降4到5度，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部大雨，周五晚上到周六最涼冷，低溫大約15度，中南部則是早晚較涼偶飄雨，下周一天氣回穩、回溫，但周二又一波東北季風南下，天氣再度轉濕涼。

今起3天2區濕冷　低溫下探13℃

今起3天2區濕冷　低溫下探13℃

明起變天！北台灣有感降溫剩15度

明起變天！北台灣有感降溫剩15度

明起2波東北季風　北部濕涼4天

明起2波東北季風　北部濕涼4天

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

關鍵字：

暖冬氣象

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

羽生結弦離婚真相被抖出！美人妻慘遭婆婆無視

鮮肉男工作3年疲倦　獨自隱居山林「養老」

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面