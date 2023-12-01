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搶佔百億市場大餅！好吃段木香菇自己種　價值更勝太空包

▲▼段木香菇培植課程列車開到林田山林業文化園區，吸引百位部落及社區民眾熱情參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼段木香菇培植課程列車開到林田山林業文化園區，吸引百位部落及社區民眾熱情參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由林業及自然保育署花蓮分署舉辦的段木香菇培植課程列車，29、30日開到林田山林業文化園區，吸引近百位鄰近部落、社區及民眾熱情參與。由經驗豐富的講師帶領實務教學，嘗試拿起電鑽在段木上鑽孔、操作植菌棒、採收剛成熟香菇及試吃鮮炸香菇，有吃又有拿，滿滿一條龍式體驗，現場氣氛熱絡。

▲▼段木香菇培植課程列車開到林田山林業文化園區，吸引百位部落及社區民眾熱情參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

經驗豐富的講師帶領實務教學。
 
 花蓮分署表示，過去許多國有林地承租人配合林業政策參加造林計畫，租地內不乏楓香、相思樹及杜英等適合栽培段木香菇的林木，為了增加林農在林木收穫期前收入，於是推動林下經濟政策，鼓勵林農學習並投入段木香菇栽培行列。花蓮分署積極媒合林木買賣，若段木需求增加，可打開林木銷售管道，亦有效利用林木資源，實際帶動山村經濟。

▲▼段木香菇培植課程列車開到林田山林業文化園區，吸引百位部落及社區民眾熱情參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

段木香菇飽吸純天然木質素，口感Q彈如鮑魚般厚實，乾燥後香氣濃郁，市場賣價更高，深具競爭優勢。
 
 段木香菇相較太空包菇生長速度雖慢，但飽吸純天然木質素，口感Q彈如鮑魚般厚實，乾燥後香氣濃郁，無論各種煮法都適合，市場賣價更高，深具競爭優勢。

▲▼段木香菇培植課程列車開到林田山林業文化園區，吸引百位部落及社區民眾熱情參與。（圖／花蓮分署提供，下同）

想搶佔台灣每年逾百億元香菇市場大餅嗎？歡迎林農及有興趣的民眾加入栽植行列。12月5日在玉里工作站的最後一場教學課程，千萬別錯過，免報名免收費，聽到學到賺到，歡迎大家一起參與，認識香菇的生活史！

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