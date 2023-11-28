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逎市場自備購物袋正夯　環保局提醒民眾自備購物袋

▲環保局在台東市中央市場4個出入口設置「Rebag購物袋回收箱」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局在台東市中央市場4個出入口設置「Rebag購物袋回收箱」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為達成循環再利用及落實生活減塑，台東縣環境保護局與台東市公有零售市場管理所攜手推動「逎市場自備購物袋正夯」自備環保袋購物的活動，已在台東市中央市場4個出入口設置「Rebag購物袋回收箱」，歡迎鄉親朋友或遊客多加利用。

台東縣環保局指出，自110年起開始推動「Rebag購物袋回收箱」，除了今年在台東市中央市場4個出入口設置外(近東英行、人參中藥房、御品海苔飯捲及佳味魚丸行)，其他分別設置於家樂福台東店、銘家小吃部、正一百貨五金行(豐榮店、新生店、馬蘭店、卑南店、成功店、池上店)、台東地區農會超市、晃晃二手書店、台糖蜜鄰便利商店、吉利五金行、安東塑膠百貨、政利超市、統冠聯合超市(台東店)等15處，共計19個地點，供民眾採購時，忘記攜帶環保袋，可拿取「Rebag購物袋回收箱」中的袋子使用，即可以解決忘記帶購物袋出門的問題，也可以減少原本可能會購買的全新袋子，進而達到源頭減量的效果。

民眾李小姐表示，能夠從回收箱自取，感覺相當便民與貼心，購物的過程中也不需要再跟攤販索要塑膠袋，既方便又兼顧環保，希望這項政策可以持續運行。另外攤販張先生則說到，我們也常常提醒購物民眾要自備購物袋，不但可以減少塑料垃圾的產生，我們攤商也可以減少支出購買塑膠袋，自從環保局設置了「Rebag購物袋回收箱」，有時候遇到民眾忘記帶或沒養成習慣要自備，我們會告訴民眾可以自行取用後再來購買，也間接減少民眾索要塑膠袋的情形。

環保局呼籲，家中若有乾淨的塑膠袋或紙袋用不到時，可經過整理後，自行放置各類營業場所中的「Rebag購物袋回收箱」中，分享給需要的人使用，透過這種循環再利用的方式，共同減少塑膠垃圾的產生，打造台東更優質的環境。

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