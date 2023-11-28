快訊／通化街市場巷內「突傳巨響」！1人躺一樓遮雨棚明顯死亡

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大安區通化街巷弄一處市場今(28日)上午傳出意外，現場民眾聽聞一棟大樓發出巨響，上前查看後發現有人墜卡在一樓遮雨棚，嚇得趕緊報警。消防人員利用雙節梯將傷者搬運至地面，發現傷者已明顯死亡。詳細原因警方正進一步調查釐清。
▲台北市大安區通化街今早傳出意外事故，1人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▼警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者黃彥傑攝）
記者黃彥傑、莊智勝／台北報導
台北市大安區通化街巷弄一處市場今(28日)上午傳出意外，現場民眾聽聞一棟大樓發出巨響，上前查看後發現有人墜卡在一樓遮雨棚，嚇得趕緊報警。消防人員利用雙節梯將傷者搬運至地面，發現傷者已明顯死亡。詳細原因警方正進一步調查釐清。
▲台北市大安區通化街今早傳出意外事故，1人死亡。（圖／記者黃彥傑攝）
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