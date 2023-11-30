柯文哲訪苗栗「未見鍾東錦」場面冷清！黨內人士認：陸戰遇窘境

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲今(30日)到苗栗銅鑼天后宮、1895文化生活館參香、參訪，這也是他自「藍白合」破局後，首次到訪苗栗，不過素來與柯文哲關係交好的苗栗縣長鍾東錦此次卻未一同出席，場面略顯冷清。對此，有黨內人士坦言，民眾黨在陸戰面臨窘境。

柯文哲今天先是前往苗栗銅鑼天后宮參香，下午2點再抵達銅鑼火車站前面的「1895文化生活館」參訪，由主委賴世若接待、說明，雖然是選舉行程，現場大部分是黨工、隨扈和記者，並沒有看到大批的民眾或柯粉，場面比較冷清。

▲民眾黨總統參選人柯文哲今30日下午到苗栗縣銅鑼鄉「1895文化生活館」參訪、座談。（圖／記者蔡文淵翻攝）

值得注意的是，此次是柯文哲自藍白合破局後首度走訪苗栗，以往都會有不少地方鄉鎮首長、各界民代陪同出席，但今天只有民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥及少數黨內幹部陪同，就連過去曾多次為柯文哲站台的鍾東錦，也因行程滿檔並未現身與柯文哲同框。

▲苗栗縣長鍾東錦與柯文哲過去曾多次同台。（圖／記者林敬旻攝）

馮啟彥指出，藍白合破局後，地方幹部在跑「陸戰隊」行程時，部分較激動的深藍民眾會有嗆聲行為，不過黨部也盡量約束幹部不要去攻擊國民黨的參選人，因為大家的共同目標還是希望能政黨輪替、台灣民主更進步。另外他也坦言，苗栗屬於偏藍地區，民眾黨推動選務確有一些阻力，這也是目前面臨到的一大窘境。