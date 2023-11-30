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快訊／蕭美琴返台首日衝艱困區輔選　力讚謝佩芬「下一個蕭美琴」

▲▼蕭美琴出席謝佩芬競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲蕭美琴出席謝佩芬競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（30）返台，晚間馬不停蹄地前往台北市中山區，為立委參選人謝佩芬站台。蕭美琴高呼「美德贏台灣」，大讚在謝佩芬身上看到「過去年輕的蕭美琴」，兩人都當過民進黨國際事務部主任、在國外唸完碩士後回到故鄉服務，並認為台灣未來發展一定需要與國際接軌，這次一定要讓她當選。

謝佩芬今年被民進黨徵召，投入台北市第三選舉區立委選舉，挑戰國民黨立委王鴻薇連任之路。甫完成駐美代表工作交接的蕭美琴，今天返台後首場公開行程，便選擇來到中山區，親自為謝佩芬站台，兩人戴上貓耳朵、捧著象徵世界的地球儀合影，隨後蕭也將為台北市第七選區立委參選人許淑華輔選。

蕭美琴力挺謝佩芬說，其實她昨天還在美國，圓滿順利的完成駐美的業務，今天來台北市，也是馬不停蹄的來幫謝佩芬加油，其實，4年前她第一次見到謝佩芬，當時自己是「在艱困選區打拚過的大姐頭」，便在選後召集當時年輕、第一次參選的「弟弟妹妹們」，跟他們好好的談一談。

蕭美琴分享，在艱困選區經營有時候會有挫折感，但是只要繼續堅持、付出、努力，終有一天，大家會看到妳的認真，終有一天，一定會當選。她說，自己對謝佩芬萬分疼惜，謝的學經歷非常豐富，在台大、哈佛均拿到雙學位，甚至在美國考上律師資格，說實在，以謝這樣的學經歷，無論在台灣或美國，都可以找到很好的工作，不必這樣「餐風露宿」，也可以有很好的機會，但謝對台灣非常有使命感，希望為台灣做更多事情，所以投入選舉。

蕭美琴談及，每一位從政的年輕人，都需要經歷考驗、歷練，她在謝佩芬身上，也看到「過去年輕的蕭美琴」，兩人都當過民進黨國際事務部主任、在國外唸完碩士後回到故鄉服務，並認為台灣未來發展一定需要與國際接軌，「外交就是我們的生活」，要與世界交朋友，讓其他國家堅定支持台灣的民主，另外經濟要繁榮，要與更多國家建立聯繫。

蕭美琴說，謝佩芬上次差一點點，這次一定要當選，「讓這麼優質的、這麼有抱負的、這麼有願景的，然後協助台灣，提升我們的國際競爭力，讓謝佩芬順利進入立法院，來做下一個蕭美琴好不好！」她高呼，立法院需要與蕭美琴一樣有外交經驗的謝佩芬，美德贏台灣，要用正向的力量贏台灣，而不是煽動仇恨及對立，不要為了一時的政治利益，分化台灣製造恐懼，她要帶給台灣更大的自信，面對世界的勇氣，而不是仇恨，「美德才會贏台灣，對不對！」

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