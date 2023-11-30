看我FB！吳欣盈再被問國籍爭議　怒駁：已講過要補充什麼？

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈30日晚間陪同黨籍中和區立委參選人邱臣遠，至中和興南夜市掃街拜票，大口吃糖葫蘆。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍疑雲，吳受訪時強調多年前已放棄美國籍，但遲未拿出證明仍引發外界質疑。對此，吳欣盈30日受訪表示，12月5日看真章，並表示自己反對假新聞散播謠言，「其實FB已經講過，不知道我還要補充什麼，今天主要是陪邱委員輔選」。

針對持有英國公司75%股份，財產申報沒有看到？吳欣盈晚間幫同黨立委參選人邱臣遠站台掃街前受訪表示，這些事情可以在FB看到回覆。至於雙重國籍爭議，吳欣盈說，就是像她FB所講，12月5日看真章，「我反對這種假新聞散播謠言，其實FB已經講過，不知道我還要補充什麼，今天主要是陪邱委員輔選」。

後續記者追問，是否要先公佈一些證明文件？為什麼不直接公佈證明，之後才能回歸到闡述的政見，有什麼考量？是否有美國以外的其他國籍？吳欣盈都重複，「我剛做了回答，不要用同樣的問題用不同方法一直問，我剛講過12月5日，什麼事情會在我FB回應」。

而針對昨天跟記者的互動引發討論，吳欣盈說，最基本的是，想請問大家，45歲的人還有什麼事情做決定要問自己家人？她強調，要走自己的路要對自己負責任以外，要向前走也要偶而回頭看，顧慮到最周邊所關心的人影響。