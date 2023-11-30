快訊／賴清德台北趕場輔選　大酸王鴻薇、韓國瑜

▲賴清德今天晚間出席謝佩芬競選總部成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（30）晚間出席立委參選人謝佩芬競選總部成立大會，狂酸國民黨立委王鴻薇、不分區立委參選人韓國瑜，批評韓昔任立委不是只有「䆀（台語bái，意指惡劣糟糕）」可以形容，沒選上總統，市長也被罷免，現在說要當立法院長，「大家同不同意啊？」此外，賴也親自帶領群眾呼口號「美德贏台灣」，炒熱現場氣氛。

賴清德今天晚間接連前往台北市第三選區、第七選區，為立委參選人謝佩芬、許淑華站台。在謝佩芬競選總部成立大會上，賴清德高呼，「100分（謝佩芬的競選口號）一定要給她支持！」謝佩芬是自己哈佛大學的學妹，不僅專業100分，也是外交100分，坦白說，民進黨內外交人才比較少，比較出名的有副總統參選人、前駐美代表蕭美琴，而謝佩芬是新一代的外交人才。

賴清德直言，他是在想說，倘若謝佩芬可以當選，不只是為台灣栽培好人才，也代表著她的對手（指王鴻薇）落選，「大家有希望對手落選嗎？有喔？」而且若謝佩芬當選，韓國瑜也沒辦法當立法院長，「要不要啊？」台下支持者們聞言激動揮舞旗幟稱是。

賴清德說，韓國瑜過去在立法院的表現不是只有「䆀」可以形容，他選總統沒上，市長也被人罷免，現在是國民黨不分區第一名，說要來做立法院長，「大家同不同意啊？」他說，倘若要擋下韓國瑜，就要讓謝佩芬這席當選。