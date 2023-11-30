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竹北「就近」上高中至少要考4個A　王婉諭教育政見端牛肉

▲▼竹北「就近」上高中至少要考4個A　王婉諭教育政見端牛肉。（圖／王婉諭競辦提供）

▲王婉諭舉行第三波政見發表，針對竹北地區近年的教育問題提出想法。（圖／王婉諭競辦提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

立法委員王婉諭今（30）日於竹北服務處舉辦第三場政見發表會—「有婉諭，教育最優質」，邀請全國教師工會總聯合會幼教委員會代表陳韻如副主委及大新竹高中就學權益自救會的家長代表羅媽媽一同與會，公佈教育面向之政見。

王婉諭指出，新竹縣目前最迫切的問題莫過於教育資源追不上蓬勃成長的人口，尤其近20年人口持續成長，已逼近60萬大關，光竹北市就暴增到21.5萬人，但教育資源分配卻缺乏前瞻性的規劃，國小、國中總量管制成為日常，甚至因為學校還在興建中，讓學生、老師無奈在工地旁上課。

▲▼竹北「就近」上高中至少要考4個A　王婉諭教育政見端牛肉。（圖／王婉諭競辦提供）

▲▼近20年來竹北地區人口快速暴漲，近年面臨到學校不夠的困境。

▲▼竹北「就近」上高中至少要考4個A　王婉諭教育政見端牛肉。（圖／王婉諭競辦提供）

王婉諭說，2020年他就已經前往召開會議協調竹北市國小、國中不足的問題，沒想到國教署及新竹縣政府沒有以此為鑑、超前佈署，現在不只家長組成自救會抗爭高中不足，就連竹東二重國中也即將總量管制。

王婉諭以統計數據分析，新竹縣112年升高中的九年級學生有5,798人，是竹竹苗三縣市中最多的，但是竹縣高中核定招生的數額反而市三縣市中最少的，只有3,984人，有1,800多位學子必須要到外縣市就讀。尤其在大眾運輸不夠發達的前提下，如果學生須通勤苗栗，每日光往返就要再多增加1~2小時。因此，她的教育政見其一就是全面爭取就學資源，規劃新竹縣短期增班長期增校。

▲▼竹北「就近」上高中至少要考4個A　王婉諭教育政見端牛肉。（圖／王婉諭競辦提供）

▲竹北家長們成立自救會，向各機關民代陳情，希望能解決迫切需求。

大新竹高中就學權益自救會的家長代表羅媽媽也一起呼應，在新竹縣中教育資源最缺乏的是竹北市。竹北市人口數在這20年中間人口增加10萬，高中招生名額卻只有增加六家高中一屆7個班級約270人。在人口暴增的壓力下，竹北市的孩子缺乏可就近入學的學校。更提出質疑，家長們一路從抗議興建國小到國中，這20年來這麼顯而易見可依照城市發展規劃的教育建設，怎麼會到現在還要家長自發組成自救會來抗議高中不足？ 我們的地方政府這幾年難道都沒有看到孩童長大後就學的需求嗎？

就近入學名額不足也讓國三學生壓力倍增，羅媽媽無奈的指出，竹北高中112年最低錄取分數提高到5A1+，六家高中最低錄取分數為4A3+，私校義民普通科最低錄取分數也需要4A2+。竹北的孩子必須要國三花一整年時間拼命備考，達到4A以上才能留在竹北就近入學。

國三畢業生為了選擇離家近的學校，因為學校招生名額不足，也造成新竹縣內的竹東高中和關西高中分數逐年上升等供需失衡的教育亂象。她懇請新竹縣政府正視嚴重性，即刻提出設校計畫表向中央申請經費補助，紓解竹縣就學困境。

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