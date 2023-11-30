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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擋泥板引戰！陳美雅轉送陳其邁「市民手繪版」　要他行政中立

▲▼擋泥板引戰！陳美雅轉送陳其邁「市民手繪版」，要他行政中立。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳美雅轉送陳其邁「市民手繪擋泥板」，要他行政中立。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市立委參選人黃捷推出機車擋泥板，還合體高雄市長陳其邁拍宣傳片掀起話題，不過，此舉引來對手國民黨高雄市立委參選人陳美雅，及喜樂島立委參選人郭倍宏批評。陳美雅今（30）日轉送市民自製的「行政不中立、晚節不保」的手繪擋泥板，嗆聲不要為了選舉罔顧市政。

陳美雅指出，高雄里長遭恐嚇、工地塌陷工人遭活埋、詐騙案件頻傳人民心血血本無歸、登革熱肆虐，市民飽受登革熱之擾，第一線人員勞心勞累，高雄發生諸多的社會問題，市長卻隻字未提。

▲▼陳其邁裝「黃捷擋泥板」騎車　網笑翻讚不輸郭富城…敲碗市長版。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁裝「黃捷擋泥板」合體本人騎車，掀起話題。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅直言，市長Instagram不斷放送輔選畫面，這就是民進黨、陳其邁執政下的高雄，詐騙、登革熱、工安事件頻傳，他卻笑著宣傳擋泥板，「市長當然可以有自己支持的人選，但輔選過程有沒有遵守行政中立？市府人員有沒有涉入選舉？」

她不滿表示，社群媒體Instagram前三篇文有兩篇是輔選行程，但對工地意外事件及登革熱疫情持續延燒卻隻字未提，市民朋友感到不滿。這其中是否符合行政中立，是否有公器私用？

▲▼國民黨高雄市立委候選人陳美雅。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳美雅轉送陳其邁市民手繪的擋泥板，要他行政中立。（圖／記者賴文萱攝）

因此，陳美雅今天轉送市民朋友自製的手繪擋泥板給陳其邁，上頭寫著「行政不中立、晚節不保」，呼籲他不要再為了選舉罔顧市政。

陳美雅說，既然市長如此喜歡拍片宣傳擋泥板，那她將市民的創意擋泥板送給市長，希望市長透過行銷，將行政中立這件事提醒自己及所有官員們。

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