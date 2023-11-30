被轟始亂終棄！台中議員蔡耀頡秀對話紀錄　將提告藍營參選人

▲民進黨市議員蔡耀頡遭轟始亂終棄，今天反爆料被恐嚇「拿570萬換議員位子」，並提告藍白參選人。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨日前召開記者會，指控民進黨台中市議員蔡耀頡棄養C小姐母女，並指台中市第六區立委參選人江肇國、太平區現任立委何欣純知情並包庇。蔡耀頡神隱3天後今天出面反擊，不滿私人感情事務竟淪為政治選舉操作工具，指爆料內容有太多不實指控，且提出對話截圖反控C小姐恐嚇取財。

蔡耀頡強調，將對國民黨羅廷瑋等3位立委參選人及民眾黨蔡壁如提告；藍陣營則呼籲，民進黨主席賴清德應出面回應。

國民黨立委參選人羅廷瑋日前大動作北上召開記者會，與同黨林家興、李明璇及民眾黨蔡壁如，爆料指稱蔡耀頡「棄養子女」、「外遇劈腿」事件，當事人Ｃ小姐向民進黨黨公職求助卻被冷落拒接。

面對蔡耀頡揚言提告，羅廷瑋、林家興及蔡壁如回應，嚴正拒絕民進黨「性LIE台灣」傷害婦幼、顛倒是非的操作，受理陳情聲援受害女性及維護孩子權益是民代天職，更是基本人性，呼籲民進黨主席賴清德應出面回應，究竟民進黨對於婦幼的價值是什麼？難道真的是始亂終棄？

▲蔡耀頡出示截圖，表示對方要求給570萬元，換議員位子，否則就要爆料。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡耀頡今天召開記者會，提出過去曾遭受到C女的威脅，包括到自己的服務處揚言砸東西、傳訊息恐嚇，甚至提出要他「拿出570萬換取議員位子」行為。他表示，對此已對女方提告恐嚇取財、跟騷法、加重誹謗等刑事訴訟。

▲C女也曾傳訊給蔡耀頡透露，要去服務處砸東西，蔡耀頡也到警局報案。（圖／記者游瓊華翻攝）



蔡耀頡強調，這段期間保持沉默是為了保護孩子的權益，已經進入監護權確認的官司，也尊重司法程序來處理。不料最近卻遭他黨立委候選人政治操作，甚至在地方群組內散播不實言論攻擊何欣純、江肇國兩位立委候選人。

蔡耀頡表示，黨內同仁接到C小姐投訴時，都相當關心，也提醒要以小孩的權益為重，自己也回覆，會妥善處理且事件已進入司法程序。因此針對有心人士散布不實言論，他表示將提出法律訴訟以保障自身權益。

他進一步指出，女方僅要求他負擔撫養責任，卻不願他擁有監護權。甚至在今日稍早，在私人社群媒體中希望自己撤銷爭取監護權訴訟，蔡耀頡強調，自己就是希望爭取孩子監護權才提起訴訟，遭指控棄養完全不是事實。