　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹北消民比1:3600　曾聖凱第一波政見：增加警消人力

▲▼曾聖凱。（圖／曾聖凱競辦提供）

▲曾聖凱今日舉行第一波政見發表。（圖／曾聖凱競選團隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹縣第二選區立法委員候選人曾聖凱今（30）日舉辦第一場政見發表記者會，發表六大行動力政見中的國安、文化兩大行動力。其中曾聖凱也提到，近年竹北、竹東人口快速增加，但警察、消防工作也變得繁多，其中竹北消民比為1：3600，竹東也有1：2100，人力嚴重不足，暴露出救援能量不足的情形。

曾聖凱說，自己曾在馬祖亮島服役，每天都在驅離對岸來的假漁船，在第一線面對中國的文攻武嚇，因此深知國家安全的重要性。同時也認為台灣的科技成果應受到保護，尤其資訊安全產業是非常重要的，過去竹北台元科技園區就曾經有大量中資企業進駐，成為技術外洩的破口，這些惡意的攻擊都可能導致台灣科技業競爭力下降與人才流失 。

▲▼曾聖凱。（圖／曾聖凱競辦提供）

▲曾聖凱認為，立法委員的職責應該是推動好的政策為民謀福，而不是出了事才來指責追究。

此外，曾聖凱也發現，過去幾年經常有利用雞蛋、衛生紙等民生議題，惡意操作試圖影響輿論，目的是要讓民眾失去對政府的信心。因此主張應該加強通訊治理，透過立法保障台灣民主自由的網路環境不受惡意攻擊影響。

國防方面，曾聖凱認為現在是全民國防的年代，應補足警消人力，以竹北為例，消民比已經達到1：3600，竹東也是1：2100進追在後，這都反映了人力嚴重不足的情況。曾聖凱強調，在一個韌性社會裡面，全民都應該有保護自己的能力，因此也認為推動救護教育普及非常重要。

▲▼曾聖凱。（圖／曾聖凱競辦提供）

▲曾聖凱今日發表第一波政見。

曾聖凱說，他將提出六大行動力的政見構想 ，同時分別對應民進黨總統候選人賴清德的國家希望工程三大面向：民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。他說，立法委員的職責是推動好的政策跟法規修正進而為民興利，而非出事之後才來痛批究責、事後諸葛，接下來還會有第二波及第三波的政見發表，敬請各位選民期待。

新竹縣黨部主任委員鄭朝方、新竹縣議員楊昌德、新竹縣議員歐陽霆、竹北市民代表范格菱、竹北市民代表曾玉菱及竹北市民代表邵啟月今日也到場表達支持。

►「侯柯配」讓太多！　柯媽不捨：如果做副的不如不要選了

►遊覽車撞斷電桿害全鄉大停電　在地人驚爆「3+1」恐怖傳說

►「高虹安施政報告就是讀稿機」　黃綠黨團抗議只聽念稿不給問

►議員撞死少年20萬交保　家屬怨「到底發生什麼？」初判死因出爐

►竹市議員駕BMW與機車相撞　18歲騎士不治！死者是拳擊國手胞弟

ET快訊
分析／藍白分手滿「週」歲　「柯盈配」深陷3困境民調跌破20%
快訊／陳凱倫逼隊友妻口交！　二審判決出爐
快訊／中職6球團繳交60人名單！　陳禹勳、郭嚴文沒被列入
放棄美國籍流程一次看　吳欣盈若出示1文件不用等中選會公佈
快訊／00878換股了！增聯電3檔　刪開發金4檔
快訊／富邦悍將廖柏勳申請任意引退！
年終5個月空服員嫌太少　怒嗆：至少要10個月！長榮回應了
餐廳闆娘遭男客侵犯！　兒聽呼救「誤認狗吠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

世界華人工商婦女企管協會　捐贈恆基25張電動護理床

台南善心企業照顧消防英雄　捐贈南消高階健康檢查

嘉義縣博茶會12／9開幕　五大茶區呈現高山茶都魅力推動茶經濟

竹北消民比1:3600　曾聖凱第一波政見：增加警消人力

竹市首辦「青年創新職涯嘉年華」 12／3感受青年活力

嘉義區監理所攜手路老師　銀髮族交安宣導發表年度成果

嘉義翁「姪女」來電索30萬　警幫他接電話及時阻詐

嘉義縣獲贈200份登革熱試劑 　78家合約院所提供快篩服務

三重玫瑰立體停車場開工　增528停車位納入派出所2026年完工

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

世界華人工商婦女企管協會　捐贈恆基25張電動護理床

台南善心企業照顧消防英雄　捐贈南消高階健康檢查

嘉義縣博茶會12／9開幕　五大茶區呈現高山茶都魅力推動茶經濟

竹北消民比1:3600　曾聖凱第一波政見：增加警消人力

竹市首辦「青年創新職涯嘉年華」 12／3感受青年活力

嘉義區監理所攜手路老師　銀髮族交安宣導發表年度成果

嘉義翁「姪女」來電索30萬　警幫他接電話及時阻詐

嘉義縣獲贈200份登革熱試劑 　78家合約院所提供快篩服務

三重玫瑰立體停車場開工　增528停車位納入派出所2026年完工

兄弟5人戰力外包括去年剛選進2新人　　劉志威：也有回簽例子

鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍　闆娘怒了

國3施工清掃車遭撞！小貨車頭瞬間變形　駕駛頭部撕裂傷送醫

中醫大附醫「全球首創CAR-T新藥」翻轉難治癌！「智海系統」受亞洲矚目

全家鮮食營收佔比突破3成　今年創下逾50億元業績

明基佳世達醫療艦隊聚焦AI智慧醫療　搶攻東南亞醫療商機

高國慶確定明年轉教練　統一獅規劃簽回3人

林襄邀女記者「親手驗明正身」！自爆光牙齒就砸70萬

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

DJ SODA「PO全黑圖」吐急診原因！來台超操行程曝：連續3週沒休息了

梅花鹿變身撒嬌怪❤　用頭蹭媽+揮腳求摸

地方熱門新聞

婦人20高樓掃蜂蛹未穿戴安全防護具　重罰3-30萬元

撙節老父喪葬費用　子女捐款助草漯國小辦學

桃園保護列管老樹　增加樹牌二維碼通報

竹北就近讀高中　至少要考4個A

埔里2023花卉秋季展12／2登場

台南柳營倉庫火警　財損逾千萬

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪民眾告宗教團體

暖警火速救援受困廁所老翁回房安睡

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

台灣好行「跑水求財線」正式通車

南投2年將砸6千萬　讓國中小班班有觸控大屏幕

大甲媽祖遶境屏東首站　內埔警交通疏導出爐

更多熱門

相關新聞

竹北就近讀高中　至少要考4個A

竹北就近讀高中　至少要考4個A

立法委員王婉諭今（30）日於竹北服務處舉辦第三場政見發表會—「有婉諭，教育最優質」，邀請全國教師工會總聯合會幼教委員會代表陳韻如副主委及大新竹高中就學權益自救會的家長代表羅媽媽一同與會，公佈教育面向之政見。

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪民眾告宗教團體

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪民眾告宗教團體

馬文君發表慶富獵雷艦案紀錄影片

馬文君發表慶富獵雷艦案紀錄影片

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

蔡培慧爭取328萬經費　促小黃公車開進鹿谷鄉

蔡培慧爭取328萬經費　促小黃公車開進鹿谷鄉

關鍵字：

2024新竹縣立委2024立委選情2024縣市立委曾聖凱

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

《超偶》張龍捐肝救父！

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面