竹北消民比1:3600　曾聖凱第一波政見：增加警消人力

▲曾聖凱今日舉行第一波政見發表。（圖／曾聖凱競選團隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹縣第二選區立法委員候選人曾聖凱今（30）日舉辦第一場政見發表記者會，發表六大行動力政見中的國安、文化兩大行動力。其中曾聖凱也提到，近年竹北、竹東人口快速增加，但警察、消防工作也變得繁多，其中竹北消民比為1：3600，竹東也有1：2100，人力嚴重不足，暴露出救援能量不足的情形。

曾聖凱說，自己曾在馬祖亮島服役，每天都在驅離對岸來的假漁船，在第一線面對中國的文攻武嚇，因此深知國家安全的重要性。同時也認為台灣的科技成果應受到保護，尤其資訊安全產業是非常重要的，過去竹北台元科技園區就曾經有大量中資企業進駐，成為技術外洩的破口，這些惡意的攻擊都可能導致台灣科技業競爭力下降與人才流失 。

▲曾聖凱認為，立法委員的職責應該是推動好的政策為民謀福，而不是出了事才來指責追究。



此外，曾聖凱也發現，過去幾年經常有利用雞蛋、衛生紙等民生議題，惡意操作試圖影響輿論，目的是要讓民眾失去對政府的信心。因此主張應該加強通訊治理，透過立法保障台灣民主自由的網路環境不受惡意攻擊影響。

國防方面，曾聖凱認為現在是全民國防的年代，應補足警消人力，以竹北為例，消民比已經達到1：3600，竹東也是1：2100進追在後，這都反映了人力嚴重不足的情況。曾聖凱強調，在一個韌性社會裡面，全民都應該有保護自己的能力，因此也認為推動救護教育普及非常重要。

▲曾聖凱今日發表第一波政見。

曾聖凱說，他將提出六大行動力的政見構想 ，同時分別對應民進黨總統候選人賴清德的國家希望工程三大面向：民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。他說，立法委員的職責是推動好的政策跟法規修正進而為民興利，而非出事之後才來痛批究責、事後諸葛，接下來還會有第二波及第三波的政見發表，敬請各位選民期待。

新竹縣黨部主任委員鄭朝方、新竹縣議員楊昌德、新竹縣議員歐陽霆、竹北市民代表范格菱、竹北市民代表曾玉菱及竹北市民代表邵啟月今日也到場表達支持。