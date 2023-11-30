　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪受害民眾告宗教團體

▲▼邱鎮軍30日上午在競選總部舉辦公教警消後援會成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲邱鎮軍30日上午在競選總部舉辦公教警消後援會成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣立委第2選區(山線)2位參選人今(30日)各有行程，國民黨提名的邱鎮軍上午在競選總部舉辦公教警消後援會成立大會，超過250位以上的退休公教警消支持者到場參與；無黨籍的曾玟學則陪同10多名疑似受騙民眾，前往苗栗地檢署提告某宗教團體詐欺，並呼籲社會大眾提高警覺。

成立大會上邱鎮軍說他心中一直認為公教軍警消人員是台灣社會的幕後英雄，但英雄也是平凡人，也有喊累，需要鼓勵，被照顧的地方。

邱鎮軍以前幾天苗栗市西山垃圾掩埋場，因為台電電桶爆炸冒出火花引發大火延燒5日，這5天不分日夜，警義消出動200人次、奮戰100小時，燃燒3600平方公尺的火場，在綠營及側翼要燒1個月才能滅火的揶揄心態下，全體救災人員拚盡全力用5天的時間，解除了火場對市民生活的危害影響。

邱鎮軍說，這5個日夜他跟警義消弟兄們站在第一線，現場風勢助長下的漫天火勢，他當然想盡早解除這場災害，但他更憂心的是夥伴們拚盡全力在現場搶救的作業安全。

邱鎮軍也表示在民進黨完全執政下，立法院失去了監督功能，口罩、豬肉、疫苗、雞蛋，人民的痛苦成為民進黨的商機，立法院不能再讓民進黨把持，立法院必須要恢復應有監督功能，所以請在場的公教警消後援會鄉親全力支持邱鎮軍進入立法院，為鄉親打拼，為苗栗縣打拼，當鄉親的左右手，當縣政進步的左右手，為苗栗的未來打拼。

▲▼曾玟學30日上午陪同10多名疑似受騙民眾，前往苗栗地檢署提告某宗教團體詐欺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾玟學30日上午陪同10多名疑似受騙民眾，前往苗栗地檢署提告某宗教團體詐欺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

無黨籍的曾玟學今天上午協同律師與受害信眾十多人，前往苗栗地檢署對某宗教團體提告詐欺等罪，也呼籲社會大眾提高警覺，避免再受類似欺騙。

苗栗日前爆出有宗教團體，聲稱要在明德水庫集水區蓋閉關中心，收受上億捐款，卻被發現並未取得建照，而該地位在石虎重要棲地、自來水源保護區，依法根本不得作為宗教建物使用。

曾玟學表示，接獲數十位受害信眾陳情，薩迦法王文株學會2023年4月份於三重體育館舉辦近一個月的法會，在法會中以興建閉關中心為由向信眾募款， 並且說土地已購置完成，可在兩年半間完成，而許多捐款及現場的文物販賣，都未開立收據。

曾玟學表示，接受陳情後第一時間協助受害信眾向縣府各單位了解狀況，發現此地不可能興建閉關中心，即便要蓋也會是非法違建，薩迦文殊佛學會的說法又一變再變，信眾才驚覺可能受騙。

ET快訊
快訊／以色列、哈瑪斯同意！　停火協議「再延長1天」
不是BUG！中國旅行團6天「1212元」　網驚曝玄機：不敢訂
黴漿菌10大誤解！醫給答案　「會走路的肺炎」真實意思一堆人搞
內湖富家子怒殺阿姨　退休中山女高名師最後身影曝！
飯店備品「失竊率排行榜」！　這項被偷機率79.2％
300醫師收到「恐嚇床照」！　變摩鐵男主角
撞擊畫面曝！高雄翁被輾「肢體變形」　駕駛喊：沒看到
婚宴禮金怎麼包？最新行情曝　最頂6萬網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動力分署多元就業成功媒合　北漂女重回職場與社會接軌

來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華12／1登場　技藝傳承親子同樂好時光

鎮瀾宮大甲媽祖遶境屏東首站　內埔警分局交通疏導出爐

減少農藥及化學肥料施用　無臭味蚓糞發想獲百萬創業金

國際扶輪社「扶輪之子認養計畫」 　177萬助學148名弱勢學子

扶輪社致贈救助防割手套　助潮州消防分隊提升救援能量

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪受害民眾告宗教團體

嘉義九華山地藏庵捐贈　新式油電血液運送車

爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設　王美惠獲王美花大力支持

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

勞動力分署多元就業成功媒合　北漂女重回職場與社會接軌

來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華12／1登場　技藝傳承親子同樂好時光

鎮瀾宮大甲媽祖遶境屏東首站　內埔警分局交通疏導出爐

減少農藥及化學肥料施用　無臭味蚓糞發想獲百萬創業金

國際扶輪社「扶輪之子認養計畫」 　177萬助學148名弱勢學子

扶輪社致贈救助防割手套　助潮州消防分隊提升救援能量

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪受害民眾告宗教團體

嘉義九華山地藏庵捐贈　新式油電血液運送車

爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設　王美惠獲王美花大力支持

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

勞動力分署多元就業成功媒合　北漂女重回職場與社會接軌

賓士EQS SUV結束北美生產　遷回德國製造、為GLC EV空出產線

泰男來台觀光卻夾帶上億海洛因　托運行李「泰國布」有異被查獲

Google警告「中國加大對台網路攻擊」　政府企業都是目標

台股漲63點至17434點　月線收紅大漲1432點

KT正式宣布BeryL加盟！「60% DRX」Deft、Pyosik、原神哥啟動

雙子座流星雨12／14報到「每小時可達150顆」　天文館推主題導覽

不獸控制！《進擊羔羊傳說》扛不住玩家許願　下次更新追加紳士要素

不當「哈不投」！哈登砍本季新高得分率快艇海扁國王

來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華12／1登場　技藝傳承親子同樂好時光

地方熱門新聞

婦人20高樓掃蜂蛹未穿戴安全防護具　重罰3-30萬元

撙節老父喪葬費用　子女捐款助草漯國小辦學

桃園保護列管老樹　增加樹牌二維碼通報

埔里2023花卉秋季展12／2登場

台南柳營倉庫火警　財損逾千萬

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

暖警火速救援受困廁所老翁回房安睡

台灣好行「跑水求財線」正式通車

南投2年將砸6千萬　讓國中小班班有觸控大屏幕

邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪民眾告宗教團體

蔡培慧爭取328萬經費　促小黃公車開進鹿谷鄉

愛戀港都夜基隆光影節　光雕秀結合AR城市尋寶

大甲媽祖遶境屏東首站　內埔警交通疏導出爐

更多熱門

相關新聞

馬文君發表慶富獵雷艦案紀錄影片

馬文君發表慶富獵雷艦案紀錄影片

2024總統立委大選腳步逼近，爭取五連霸的國民黨立委馬文君深陷國艦洩密案醜聞，她日前發表「慶富獵雷艦弊案」紀錄影片，指出潛艦國造案有濃烈的百億慶富弊案既視感，並再點名潛艦國造案總召集人黃曙光當年身為決策者之一，卻撥付不必要的24億給慶富，因此更要強力監督國艦案、促成政黨輪替徹底查弊。

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

王美惠爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設

蔡培慧爭取328萬經費　促小黃公車開進鹿谷鄉

蔡培慧爭取328萬經費　促小黃公車開進鹿谷鄉

台灣好行「跑水求財線」正式通車

台灣好行「跑水求財線」正式通車

2億掮客是誰？　柯：要告就去告

2億掮客是誰？　柯：要告就去告

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024苗栗縣立委

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

大尺度Coser展爆「現場服務」

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面