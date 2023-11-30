邱鎮軍成立公教警消後援會　曾玟學陪受害民眾告宗教團體

▲邱鎮軍30日上午在競選總部舉辦公教警消後援會成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣立委第2選區(山線)2位參選人今(30日)各有行程，國民黨提名的邱鎮軍上午在競選總部舉辦公教警消後援會成立大會，超過250位以上的退休公教警消支持者到場參與；無黨籍的曾玟學則陪同10多名疑似受騙民眾，前往苗栗地檢署提告某宗教團體詐欺，並呼籲社會大眾提高警覺。

成立大會上邱鎮軍說他心中一直認為公教軍警消人員是台灣社會的幕後英雄，但英雄也是平凡人，也有喊累，需要鼓勵，被照顧的地方。

邱鎮軍以前幾天苗栗市西山垃圾掩埋場，因為台電電桶爆炸冒出火花引發大火延燒5日，這5天不分日夜，警義消出動200人次、奮戰100小時，燃燒3600平方公尺的火場，在綠營及側翼要燒1個月才能滅火的揶揄心態下，全體救災人員拚盡全力用5天的時間，解除了火場對市民生活的危害影響。

邱鎮軍說，這5個日夜他跟警義消弟兄們站在第一線，現場風勢助長下的漫天火勢，他當然想盡早解除這場災害，但他更憂心的是夥伴們拚盡全力在現場搶救的作業安全。

邱鎮軍也表示在民進黨完全執政下，立法院失去了監督功能，口罩、豬肉、疫苗、雞蛋，人民的痛苦成為民進黨的商機，立法院不能再讓民進黨把持，立法院必須要恢復應有監督功能，所以請在場的公教警消後援會鄉親全力支持邱鎮軍進入立法院，為鄉親打拼，為苗栗縣打拼，當鄉親的左右手，當縣政進步的左右手，為苗栗的未來打拼。

▲曾玟學30日上午陪同10多名疑似受騙民眾，前往苗栗地檢署提告某宗教團體詐欺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

無黨籍的曾玟學今天上午協同律師與受害信眾十多人，前往苗栗地檢署對某宗教團體提告詐欺等罪，也呼籲社會大眾提高警覺，避免再受類似欺騙。

苗栗日前爆出有宗教團體，聲稱要在明德水庫集水區蓋閉關中心，收受上億捐款，卻被發現並未取得建照，而該地位在石虎重要棲地、自來水源保護區，依法根本不得作為宗教建物使用。

曾玟學表示，接獲數十位受害信眾陳情，薩迦法王文株學會2023年4月份於三重體育館舉辦近一個月的法會，在法會中以興建閉關中心為由向信眾募款， 並且說土地已購置完成，可在兩年半間完成，而許多捐款及現場的文物販賣，都未開立收據。

曾玟學表示，接受陳情後第一時間協助受害信眾向縣府各單位了解狀況，發現此地不可能興建閉關中心，即便要蓋也會是非法違建，薩迦文殊佛學會的說法又一變再變，信眾才驚覺可能受騙。