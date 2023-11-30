偏鄉福音！陳水扁御醫進駐甲仙看診　長輩讚：山上享大醫院服務

▲陳水扁醫療團隊主治醫師陳順勝進駐甲仙衛生所服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄甲仙衛生所醫師今年7月屆齡退休，高雄長庚醫院主動承接甲仙區醫療門診，並由前總統陳水扁主治醫師、腦神經權威陳順勝單人常駐負責醫師。原本從甲仙去到長庚醫院，來回需要花費4個小時，現在不必舟車勞頓就能享有醫學中心醫療品質服務，讓長輩直呼很感謝。

今年7月3日，田寮區衛生所醫師因健康因素離職，另7月15日甲仙區衛生所醫師因屆齡退休，為照顧當地居民健康，衛生局緊急媒合高雄長庚醫院及鄰近衛生所醫師支援甲仙所一週4診次門診；並媒合市立聯合醫院、義大醫院及鄰近衛生所醫師支援田寮所一週3診次門診及一個月5次巡迴醫療，持續提供醫療服務。

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▲醫學中心專科醫師於衛生所提供醫療服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局多次召集醫學中心會議，並全面檢討衛生所衛政與醫療任務革新再造，高雄長庚團隊主動承接與甲仙區衛生所醫療門診，由神經內科專家、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝教授擔任常駐負責醫師。

陳順勝教授今年78歲，專長神經醫學、環境醫學等領域，並自1995年起投入原住民醫療，在2009年10月莫拉克風災後與高雄長庚團隊主動承接全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案迄今。衛生局表示，高雄長庚承接後將投入更多專科醫師支援，並規劃遠距醫療服務，由在地醫師立即與開診中的次專科醫師進行遠距會診，突破偏鄉服務專科限制，提升醫療服務的可近性。

▲高雄長庚名譽副院長陳順勝。（資料圖／記者吳世龍攝）

目前高雄長庚醫院支援甲仙區衛生所門診醫療服務也深獲當地民眾好評。甲仙區西安里里長范姮枝表示，以往至高雄長庚醫院就醫往返時間至少要4小時，很高興在衛生所就有高雄長庚醫療團隊來服務，可減少就醫舟車勞頓並享有醫學中心醫療品質服務。長輩也直呼感謝，雖然是山上卻能享有大醫院的服務。

田寮區衛生所方面則由高雄榮總團隊主動承接與合作，由內科專科鄭子明醫師領軍擔任常駐負責醫師。鄭醫師專長為內科醫學及腎臟專科醫學領域，高雄榮總團隊將依據田寮區人口健康需求，及醫療團隊特性再提供內科、小兒科、家醫科等預防保健門診及巡迴醫療服務，守護當地居民健康。