高雄職業之花！酸菜白肉鍋店長「好胸」　千人驚：想吃鍋

▲酸菜白肉鍋店長狂吸千人按讚。（圖／翻攝自FB／K Taiwan）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日高雄在地人創立的FB粉專「K Taiwan」舉辦店員之花比賽，吸引許多在地人投稿，各種飲料店之花、餐飲業之花、民宿業之花令人看得眼花撩亂。其中，一名東北酸菜白肉鍋店長有著超殺的「胸」猛身材，讓網友忍不住直呼，「要被蒙蔽雙眼了！」「為了她，我早餐都吃酸菜白肉鍋。」

「K Taiwan」29日晚上分享一間東北酸菜白肉鍋的店長「李白」，只見女生長相秀麗，一雙大眼超有神，穿著黑色短版上衣，胸前鈕扣大開，露出深邃事業線，身材相當「胸」猛。看到照片，連「K Taiwan」小編都不禁留言笑呼，「常經過，原來裡面內藏乾坤。」

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貼文一出，許多網友紛紛留言，「這酸菜鍋太甜了！」「要是能重來 我要選李白」、「有料才敢大聲」、「有料的酸白菜火鍋就是不一樣。」還有人狂tag好友，「最近特別想吃酸的」、「走！回高雄吃酸菜鍋」、「吃完鍋～再去喝飲料」、「記得你愛吃酸菜白肉鍋」、「天冷了，該吃火鍋了。」

「K Taiwan」舉辦店員之花比賽，29日時發文表示，投稿活動只到這周日，照片、店名要先審核，且要經過本人同意，避免亂投稿及來亂的人，「餐飲業為主，其次產業以可看到人消費，其他產業看狀況」。此外，「K Taiwan」呼籲網友可以到店內消費，並找店員合照後回傳到貼文，「怎麼都沒人實際去拍現場給我看，是被嚇到嗎？」