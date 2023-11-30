男修眼鏡搞上人妻櫃姐...激情車震逾10次　「無套愛愛」多賠25萬

▲高雄一名陳姓男子與林姓人妻櫃姐在百貨停車場偷情，被林女老公抓包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名陳姓男子因到百貨公司維修眼鏡認識已婚專櫃小姐林女，他明知林女是人妻且育有子女仍展開熱烈追求，被林女老公抓包兩人在百貨地下停車場無套車震10餘次，怒向陳男求償60萬元；一審法院判陳男應賠償25萬元，但林女老公不服上訴，高雄高分院審酌陳男與林女無套發生性行為10餘次，恐增加林女老公染病，甚至須撫養沒血緣子女的風險，二審改判陳男應賠償50萬元。

判決指出，林女丈夫主張陳男藉由到專櫃維修眼鏡結識林女，豈料兩人進發展出婚外情，自去年7月1日至10月30日間多次在林女任職的百貨公司地下停車場偷情，兩人不僅在車上親吻、撫摸私密處，甚至還有10餘次未戴保險套就發生性行為，林女丈夫因此怒向陳男求償60萬元。

事後陳男曾傳訊息向林女丈夫道歉，請求原諒及和解，一審二審均未於言詞辯論期日到場，僅提出書狀表示對於自身行為感到後悔、自責，除了道歉無話可說。

一審法院認定陳男侵害配偶權，應賠償25萬元，林夫不服判決提起上訴後，高雄高分院審酌陳男與林女發生10餘次性行為，且未佩戴保險套，恐增加林夫於不知情下罹患疾病，及扶養無血緣關係之子女等風險，改判陳男應賠償50萬元。