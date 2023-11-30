快訊／高雄岡山空軍官校火警！新建營舍木材起火　警消急灌救

記者許宥孺、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄岡山空軍官校一處大型工地今(30日)清晨5時43分許傳出火警，警消獲報後立即出動人車到場灌救，初步了解，現場為營舍新建工程，疑似木材起火，火勢迅速控制、撲滅，幸無人員受傷。

▲高雄岡山空軍官校。（資料照／空軍司令部）

對此，軍方表示，現場是興建營舍改建工程，與校區有柵欄圍籬隔開，當時工班還未上工，沒有人受傷，火勢在1小時內撲滅，目前發生原因還在釐清中。

▼空軍官校新建營舍火勢猛烈，距離數公里外的民眾仍可清晰看見火光。（圖／民眾提供）