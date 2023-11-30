清晨賣水果遇死劫！撞上違規砂石車　駕駛慘死女友重傷...天人永隔

記者許宥孺／高雄報導

高雄市燕巢區今(30日)清晨發生一起死亡車禍，一部砂石車駛出車場門口時，馬上就違規跨越雙黃線左轉，導致一部小貨車剎車不及，猛力撞上砂石車車身，貨車駕駛送醫後搶救不治，而副駕駛座的女友則頭部多處受傷，從此天人永隔。

這起事故發生在30日清晨5點49分，警消獲報，燕巢區安北路上發生一起車禍，救護人員到場時，緊急將小貨車內受傷的男駕駛及車上女子送至醫院搶救。

▲小貨車撞上違規的砂石車，現場車殼四散。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，58歲的蕭姓男子駕駛砂石車，要到田寮區載砂土，從車場門口駛出時，因為貪快馬上違規跨越雙黃線左轉，造成當時行駛在安北路上的小貨車躲避不及，猛力撞上砂石車車身。

事故造成貨車上2人受傷，43歲林姓男駕駛被送醫搶救後仍宣告不治，副駕駛座的42歲蕭姓女友，則頭部及多處受傷骨折，目前正在醫院開刀中，尚未製作筆錄。

▲小貨車猛力撞上砂石車，駕駛搶救不治、女友多處受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場處理的員警也直接認出情侶檔，因為他們曾因毒品案，被列為轄區「高度關懷對象」，當時他們正要出門賣水果，未料半路遇上死劫，由於兩人都沒有和家屬同住，家屬接獲噩耗，正趕往處理。

警方表示，蕭姓砂石車駕駛無酒駕情形，初步研判肇因為蕭男違規跨越雙黃線，導致未注意車前狀況的林男發生追撞；而林姓男駕駛必須抽血檢驗以釐清是否違規駕駛。詳細肇事情形仍在調查當中。