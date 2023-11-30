外交部要查吳欣盈雙重國籍　柯文哲喊「好笑」：當立委超過1年才查

記者袁茵／新竹報導

民眾黨總統參選人柯文哲的副手搭檔「新光公主」立委吳欣盈，被質疑仍具美國國籍，外交部也說，已收到中選會來函請求查證，將請駐外館處洽詢駐在國協助查證。對此，柯文哲30日直言「這更好笑」，按照國籍法規定，當立委不得有雙重國籍，吳都已經當超過一年，現在才來查，是整個中央政府完全失職嗎？

▲民眾黨總統參選人柯文哲參拜湖口顯聖宮、湖口傳統市場掃街。（圖／記者袁茵攝，下同）

柯文哲30日上午南下新竹縣參拜湖口顯聖宮、掃湖口傳統市場；針對吳欣盈29日被問到是否曾與家人討論過參選的事情，反嗆媒體「妳當記者有問妳爸媽嗎」，引起媒體界反彈，柯文哲表示，吳欣盈在美國、英國受過教育，比較強調自主意識，所以問參選副總統有無問過家人意見，對她而言這題目很奇怪。

柯文哲認為，以吳欣盈的文化，會覺得「我做什麼還要回去請示？」所以吳欣盈只是表達她的看法而已。

至於怎麼看外交部現在要查吳欣盈的國籍問題？柯文哲直言「這更好笑！」因為《國籍法》規定，當立法委員不得有雙重國籍，吳欣盈都已經當立委超過一年了，現在才在查，「整個中華民國中央政府完全失職，還是怎樣？這奇怪。」

媒體追問，前立委李慶安過去也是當到一半，才被發現有美國國籍，吳欣盈會不會也有同樣狀況？柯文哲說，吳欣盈都已經超過一年了，按照《國籍法》好像是一年內要完成程序，「她都已經超過一年了」。