黑道持槍威脅趙少康弟用喬的　八仙塵爆呂忠吉告侯友宜「包庇」

記者劉昌松／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康日前自爆，弟弟在擔任周杰倫經紀人時，曾遭黑道持槍威脅，是靠當時擔任警職的總統參選人侯友宜處理擺平；因八仙樂園塵爆案遭判刑、刑滿出獄沒多久的呂忠吉，30日到台北地檢署告發侯友宜，明知道有黑道持槍恐嚇的犯罪行為卻沒有進行偵辦，涉嫌《刑法》包庇罪。

▲呂忠吉告發國民黨總統參選人侯友宜，涉嫌包庇黑道持槍恐嚇案。（圖／記者劉昌松攝）

玩色創意公司負責人呂忠吉，2015年6月27日租用八仙樂園場地，舉行「Color Play Asia彩色派對」，卻因彩色粉塵受燈具高溫引燃連串塵爆，現場火海蔓延，導致15死、471傷的慘劇，呂忠吉因過失致死罪被判刑5年定讞，2023年7月7日刑滿出獄。

呂忠吉始終認為，塵爆案不應該只由他1個人負責，因為當初新北市政府每年都發公文，稱八仙是合法遊樂場所，但監察院、法院事後都認為派對租用的八仙樂園場地是違法營業，市府卻一直讓他營業下去，直到發生塵爆案，侯友宜也曾為此放話要對八仙樂園追究責任，卻沒有下文。

2023年11月24日，國民黨侯康配正式登記參選總統副總統後，副手趙少康透露，弟弟趙少威曾是歌手周杰倫的海外經紀人，曾在澳門被台灣黑道拿槍挾持，威脅要周杰倫開演唱會或拍電影，後來趙少康找了侯友宜處理才擺平，並稱會願意與侯友宜搭配參選，是因為「我欠過他，所以覺得這時候該站出來」。

因八仙塵爆案與侯友宜結下樑子的呂忠吉認為，「這是一種諷刺，一般民眾可以去跟黑道喬嗎？侯友宜當年是警政高層，怎麼可以去做這種事，明明知道有不法行為發生，光持有槍械就是3年以上的罪，應該移送檢調，怎麼可以私了」，因此呂忠吉決定出面告發侯友宜涉嫌包庇罪，希望檢調能調查真相。