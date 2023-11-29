HDMI線也有假貨！高雄警抄8千萬劣品　「4K變720P」恐釀電線走火　

▲家戶常使用的HDMI線也有仿品。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

數位時代，家家戶戶都會使用到HDMI影像傳輸線，不過HDMI的技術和商標都必須經過合法註冊，未經授權都算仿冒品，使用上不僅畫質差，嚴重還恐導致電線走火。高雄警方日前就查獲3037件HDMI仿品案，侵權市值高達8153萬元。

HDMI傳輸線被廣泛運用在連接各種設備，舉凡電腦、機上盒、音響、電視、遊戲主機等，是公司行戶、家戶必備線材，隨著HDMI線材需求增加，就有不肖業者瞄準這波商機，從大陸地區進口仿品以牟取暴利。

▲▼HDMI技術和商標必須經過合法註冊，未經授權都是仿品。（圖／記者許宥孺翻攝）

保二刑事警察大隊從去年開始就接獲檢舉，有多名賣家在網路販售仿冒HDMI傳輸線及轉接器等仿冒商標商品，警方展開偵辦，經派員長期蒐證並取得相關事證後，分別在高雄、台中、台南等地查獲47歲李嫌、40歲柯嫌、42歲鐘嫌等3人。

警方說明，很多民眾都不知道，HDMI的技術、規格和商標都必須經過合法註冊，沒有經過授權的產品都算是仿冒品。而「HDMI」字樣是經濟部智慧財產局申請註冊核准登記在案的商標，廠商必須加入該協會，並取得授權才能生產販售。一般民眾、網路賣家、店家誤認為僅是影音傳輸的規格或功能，但對於商標欠缺認識，在不知情之下誤觸法令，進而販售得利。

▲仿品不僅收看畫質差，嚴重還可能導致電線走火。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，這些仿冒的HDMI線材外觀相似，但是品質差劣，原本4K畫質連上設備只剩720P，且線材容易損壞，對連接的設備可能造成不良影響，嚴重還可能導致電線走火，已影響消費者權益。

警方調查，李嫌等3人以每條100至300元不等價格，於網購平台上販售仿冒的HDMI線材，警方總計查獲HDMI連接線及轉接器等商標商品共計3037件，侵權市值高達8153萬5610元，全案依商標法罪嫌移送法辦。