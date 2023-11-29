離奇「斷頭」畫面曝！拖板車硬插闖禍　貨櫃車中招如瀑布傾洩

記者吳奕靖／高雄報導

高雄港第六貨櫃中心29日上午發生一起車禍，一台貨櫃車在通過管制檢查哨口前時，另一台拖板車硬插進來，拖板車上載的大鋼架直接劈向貨櫃車車頭，貨櫃車整個車頭被砍了下來，駕駛艙內的東西也如瀑布般傾洩而出掉了出來，所幸駕駛僅受到輕傷，整件離奇「斷頭」事故的畫面也曝光了。

▲一輛拖板車載大鋼架，結果硬插肇禍，導致貨櫃車頭損毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在六櫃管制站，29日上午10點18分左右，在出站道路時，李姓駕駛拖板車載運一具大鋼架，行經出口時，硬是從外側車道駛入內側車道，想要離開管制站，但是因為變換車道未保持安全距離，沒有算好後頭貨物的長度，所以造成大鋼架直接劈向內側車道由鄭姓駕駛的貨櫃車。

監視器畫面顯示，大鋼架撞到貨櫃車後，強大的力道幾乎把整個貨櫃的車頭砍了下來，不但車頭瞬間垂下，就連駕駛座裡頭的東西全都掉了出來，同時也造成鄭姓駕駛鄭右手指擦傷，還好不需送醫院，初步了解警方對肇事駕駛實施酒測，酒測值為零，至於詳細肇事原因還要再釐清。

▲一輛拖板車載大鋼架，結果硬插肇禍，導致貨櫃車頭損毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛貨櫃車的車頭被前方拖板車的鐵架劈中受損，貨櫃車駕駛受輕傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）