快訊／JPEX吸金案改列被告　陳零九出庭：吃素念經求平安

記者劉昌松／台北報導

才剛完成小巨蛋演出的藝人陳零九，因收費代言香港JPEX虛幣交易平台，遭民眾告發涉嫌詐騙吸金，陳零九原以證人身分到案，協助檢調釐清案情，仍被改列為涉嫌《銀行法》被告，陳零九日前坦言，為求順利，聽老師建議「吃素念經」，30日上午首度以被告身分抵達台北地檢署，接受檢察官偵訊調查。

▲陳零九因涉及JPEX吸金詐騙案，遭檢察官以被告身分傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）

陳零九與邱鋒澤組成的九澤CP至今已4年，25日首次合體登上台北小巨蛋舉辦演唱會，開唱前一天，陳零九曾向媒體表示，「(檢警)要配合說明我就去，我有證據可以證明自己，所以不太擔心。」也坦言有特別去找老師改運，「因為比較不順，加上要祈求演唱會平安順利，風波平安，老師說可能要吃素7天，還要念經10次。」

讓陳零九感覺不順遂的是香港加密貨幣交易平台JPEX(綠石交易所)，JPEX宣稱成立於2020年，集團據點橫跨亞歐等地，可提供比特幣等各種虛擬貨幣交易平台，早期在香港找藝人張智霖、作家林作和網紅等人代言，並砸錢刊登廣告。

2023年JPEX發展觸角伸進台灣，租下台北市東區商辦大樓，宣稱亞洲最大「區塊鏈大樓」開幕，以千萬代言費簽下藝人陳零九，舉辦「拳上」擂台賽，並找台灣幣圈網紅「跳跳虎TONY」張東穎，擔任首席合夥人，狂打知名度不到3個月，就遭人檢舉，涉嫌非法招攬銀行業務。

▲幣圈網紅「跳跳虎TONY」張東穎先前被法院裁定150萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

原來香港證監會在2022年間就已發現，JPEX並未取得任何國家的相關虛幣交易牌照，在台更從未經過主管機關核准從事任何存匯業務。此時陳零九得知JPEX背景不單純，立即切割表示，雖然的確簽下千萬元的代言約，但因對方沒有按合約如期支付，所以在7月時已經終止雙方合作，而陳零九自己也投入約15%資產進JPEX，多次對外強調，他在這次事件中也是被害人。

檢察官為調查JPEX來台經過與組織，10月間以證人身分傳喚陳零九初步釐清案情後，10月初發動首波搜索約談，當時被告張東穎和業務總監施瑀都因涉嫌違反《銀行法》及《洗錢防制法》等罪嫌重大，被檢察官聲請羈押禁見，但台北地院以無法確認張、施在本案分工居於上層角色等理由，裁定張交保150萬元、施交保50萬元。