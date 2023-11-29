電話簡訊詐騙仍佔大宗　調查：台灣6成民眾每周遇到一次詐騙

▲Whoscall分析，今年國內最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊。（圖／Gogolook）

記者陳俐穎／綜合報導

Gogolook與全球防詐聯盟GASA 發布首部《亞洲詐騙調查報告》，台灣有高達6成民眾每週至少面臨一次詐騙，除此之外，調查中也有16.8%的受訪者「每天面臨至少一次詐騙」。

此次報告蒐集亞洲11個地區、近2萬名受訪者，涵蓋台灣、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓、韓國、香港、新加坡、越南、中國與印尼的第一手詐騙調查資料。為提高台灣民眾對詐騙的警覺，Gogolook進一步拆解台灣超過5千份樣本的調查結果。

Gogolook 分析，在台灣有高達6成民眾每週至少面臨一次詐騙，其中16.8%的受訪者「每天面臨至少一次詐騙」、22.5%的受訪者「一週面臨數次詐騙」、「一週面臨一次詐騙」的受訪者則佔19.6%，詐騙媒介包括數位廣告、通訊軟體、Email、電話與簡訊等。

Gogolook表示，「電話」以及「簡訊」仍然是詐騙主要手段，各皆有50%的民眾在一年內遇上過詐騙電話或簡訊，此趨勢與亞洲其他地區狀況一致。而台灣今年最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊，在民眾點選簡訊內的釣魚網址進入假網頁，因詐騙金額不大，多數受害者不疑有他的輸入信用卡資訊造成後續盜刷。

此外，根據DataReportal 《Digital 2023: Taiwan》報告指出，台灣社群平台用戶總數已達 2,020 萬人、佔全國84.5%人口，又台灣人平均每日上網時間超過7小時，也帶動詐騙手法與潛伏管道也走向「數位化」。Gogolook《亞洲詐騙調查報告》揭露，社群媒體（34.3%）、數位廣告（27.7%）以及通訊軟體（24.8%）各別為民眾最常遇過詐騙的三大數位媒介，各大平台也應肩負防詐責任與建立機制，提供使用者安全的數位環境。