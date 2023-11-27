7年吸金18億！違法賣香港百麗集團基金　主嫌10人被起訴

▲李等10人違法販售香港百麗集團基金，台中地檢署今偵結起訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中1名李姓男子佯稱他創辦的「億鑫環球策略有限公司」取得香港百麗集團授權，向被害投資人違法販賣「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」兩檔基金，更聲稱「安柏環球佳釀」有諸多名人如足球明星貝克漢、「移動長城」姚明、藝人劉嘉玲、趙薇出手投資，吸引被害人上當。台中地檢署偵結，清查李等10人7年吸金高達18億元，依銀行法等罪嫌起訴，查扣李等人名下帳戶、不動產約1.7億元，並沒收不法所得15億餘元。

起訴指出，李男（51歲）與吳姓女子（53歲）經由不知名管道得知百麗集團將釋出方案向投資人吸收資金，認為可從中牟利，自2015年3月間起，對外宣稱他們與香港百麗集團是關係企業，且取得授權販售2檔基金。

檢調查，李男對外宣稱，香港百麗金融集團「百麗穩健增值型」方案是投資代墊積極型客戶保證金的穩健型商品，讓積極型客戶可以運用較大的槓桿操作外匯，區分1年期獲利10.2%、2年期獲利11%、3年期獲利12%；「安柏環球佳釀」方案則是投資環球酒業板塊、精品葡萄酒、一級酒莊酒品投資及葡萄酒區塊鏈平台等，許多運動明星、演藝圈藝人也有投資，每半年1期，獲利9.5%至13.5%。

李男招兵買馬，於2017年在台中市西屯區成立「億鑫環球策略有限公司」，吳女則於2021年在台北另開公司，李等人以有名人投資、可保本穩健獲利，以及資金由香港、澳洲金融機關監管低風險等話術，使受害人深信不疑，投入高額資金投資。

檢方今日偵結，認李等10人涉嫌違反銀行法第29條之1、同法第125條第1項之非法經營收受存款業務等罪嫌明確，依法起訴，並向法院聲請李等人自2015年3月至去年9、10月間不法所得約15億元，並查扣名下帳戶、不動產約1.7億元。