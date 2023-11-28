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6成台灣人「每周遇1次詐騙」　釣魚簡訊最常用2理由騙人

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝）

▲台灣有6成民眾「每周遇1次詐騙」，最常出現的情境是催繳水電費或繳交罰款的釣魚簡訊詐騙。（圖／記者曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

信任科技服務商Gogolook（走著瞧）日前公布《亞洲詐騙調查報告》，搜集亞洲11個地區、詢問2萬名受訪者身邊遇見的詐騙事件，台灣部分在調查超過5000分樣本後，發現台灣大約有6成民眾「每周接觸至少1次詐騙」，網路社群平台中又以臉書、LINE最容易遇到詐騙事件。

根據Gogolook公布的《亞洲詐騙調查報告》分析，台灣有大約6成民眾每周接觸至少1次詐騙，其中又有16.8%每天都會碰到詐騙、22.5%每周接數多次詐騙，受訪者中有大約67.1%有信心識破騙局，詐騙媒介前2名分別是「簡訊、電話」，第3名則是社群平台，社群平台又以臉書、LINE最容易遇到詐騙事件。

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▲▼手機通話,電磁波。（圖／記者洪巧藍攝）

▲在台灣，詐騙集團最常使用手機、簡訊接觸受害人，其次則是社群平台。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣人最容易碰上的詐騙手法前5名分別是「個資盜用／盜刷」、「帳單繳款詐騙」、「購物詐騙」、「投資詐騙」及「政府／銀行詐騙」，最常出現的情境是催繳水電費或繳交罰款的釣魚簡訊，由於詐騙金額不高，容易讓受害者失去警戒，進而點入簡訊內的假網頁，輸入信用卡試圖繳款，結果反而讓信用卡資料外洩。

報告也詢問受訪人面對詐騙時的心態與反應，並追問曾經受到詐騙的受害者「為什麼會陷入詐騙圈套」，有27.9%受害者表示「不確定是否為詐騙但選擇冒險」、13.4%認為是「缺乏足夠知識辨識詐騙」、11.3%是「被所提供的優惠吸引」，另外「未辨識出詐騙行為」、「過於信任親友」各佔10.5%。

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