4千網購手錶+相機竟收到濕紙巾　賣家傳報案單...警也差點被騙

▲台中一名菲律賓籍女子報案，指出網購4000元卻只收到一包濕紙巾。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名菲籍女子在網路購買二手商品，以為能花4000元購入手錶跟相機，不料卻是掉入詐團陷阱，最終只收到一包濕紙巾。女子向警方報案時拿出手機，稱對方還不斷催自己取貨，還秀出「報案單」，恐嚇女子若不取貨是詐欺「後果自負」，就連警察也差點被假資料給騙過。

大雅警分局潭北所23日接獲一名菲律賓籍33歲阿女報案，阿女表示，13日在臉書購入二手手錶跟相機，總計4000元，只收到一包濕紙巾。詢問賣家，對方開始裝傻稱「會檢查出貨哪裡有狀況」。

▲▼假賣家還拿出假冒的「受理案件證明單」、「報案現場照」，就連員警沒仔細看也差點被騙。（圖／記者許權毅翻攝，點圖放大）



阿女向警方說，其實早就覺得有異常，因為賣家在出貨隔日，就不斷催自己取貨，但明明取貨期限還沒到，甚至在20日，賣家傳送一張「假受理案件證明單照片」及「警察受理報案照片」給她，揚言若不取貨「後果自負」，試圖讓阿女心生畏懼。

警方查看賣家所提供報案證明單，上頭還寫著「買家惡意不取貨封鎖，故意不回，如果一日內還不取貨，報案人江X婷將會『起訴』收貨人，按照詐騙罪刑事處理。」用詞出現漏洞，明顯是假冒。

但該張證明單應該是用正版P圖，就連警方乍看都以為是真的，仔細看內容才發現異常，利用系統查詢後，確定是假冒，讓被害人阿女安心。同時，員警也協助阿女填寫超商「詐騙案件申訴」盼能盡快攔截4000元。

潭北派出所長洪裕憲表示，民眾常誤以為在詐騙集團設置的一頁式網站消費有便宜可撿，提醒民眾上網購物時，若發現網站商品售價遠低於行情、不願提供實體聯絡地址電話(若有，應查證是否真實)、不願提供公司營業登記資料等情形，都是詐騙高風險，應避免購買，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查詢。