馬斯克為「反猶貼文」道歉了！　嗆迪士尼CEO：X你的滾

▲馬斯克撂髒話直接點名嗆迪士尼CEO鮑勃艾格。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日身陷「反猶風波」，訪問以色列回美後，他首度接受節目訪問並公開道歉，稱當初引爆風波的貼文是他個人史上「最蠢發言」，但同時他也開嗆蘋果、迪士尼等因風波撤資廣告金的這些大廣告商，「X你的滾」。

馬斯克在《紐約時報》舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）上發表超嗆發言，「我不要他們來下廣告，如果有人要利用廣告或金錢放我黑函，X你的滾。X，你，的，滾。」他直接點名迪士尼CEO鮑勃艾格（Bob Iger），「嘿，鮑勃，如果你在台下的話，這就是我的感受。」

馬斯克接著表示他有被討厭的勇氣，「儘管仇視吧，想要被人喜歡才是真正的弱點。」

馬斯克脖子上還戴著訪問以色列時，人質家屬送給他的項鍊，他承諾「我會一直戴著它」。他說今年真是誇張的一年，並承認有時他確實會「說錯話」。

馬斯克日前在旗下社群平台X（前身推特）回覆貼文，對某位發表反猶言論推主貼文的其中一個論點表示贊同，結果瞬間炎上成「馬斯克支持反猶太言論」，在美國和以色列引起廣大風波，導致迪士尼、華納兄弟和蘋果等多家大廣告主宣布，暫停在X上投放廣告。

▲馬斯克的以色列行被視為「洗白之旅」。（圖／CFP）



同時，馬斯克也承認他的該則推文可能是他做過「史上最蠢的事」，「我的意思是，我對那則貼文感到抱歉，我太蠢了，在這3萬篇推文中，這可能是我最糟和最蠢的發言，而且我在周日時已經盡力用6種方法解釋，但你知道至少我認為很明顯的是，我根本不是反猶太主義者，實際上是一個親猶太主義者。」

此前馬斯克同樣被斥為有反猶傾向，當時已經救過他一次的以色列總理納坦雅胡，這次也在以色列接待馬斯克的來訪。馬斯克跟著納坦雅胡以及以國總統赫佐格（Isaac Herzog），一同前往10月7日遭哈瑪斯突襲的屯墾區，他和以色列人質的家屬談話，並在事後贊成要解決這樣的戰爭災難，「必須要消滅哈瑪斯」，因為確實已到了別無選擇的地步。然而此次以色列行的動機，在外界看來，實際上更像是馬斯克的「洗白之旅」。

對此，馬斯克在「交易錄峰會」上表示，以色列行並不是什麼「洗白之旅」，「完全不是在回應那些（反猶風波）」。馬斯克自認是一個好人，但不會譁眾取寵。