馬斯克訪以色列遭血洗社區　同意「必須消滅哈瑪斯」

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）訪問以色列。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前因轉發一則反猶太主義的推文遭各方抵制，他27日在以色列總理納坦雅胡的陪同下前往10月7日遭襲擊的社區，並與遭哈瑪斯擄走的人質家屬會面。馬斯克後續也同意，必須要消滅哈瑪斯，「確實已別無選擇。」

綜合外媒報導，馬斯克15日贊同X平台上一則反猶太主義的貼文，結果引發外界批評，除了美國白宮表示譴責之外，包含迪士尼公司（Walt Disney）、華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）、蘋果（Apple）等多家大企業暫停在X平台上投放廣告。

▲▼馬斯克在納坦雅胡的陪同下走訪以色列南部遭血洗的社區。（圖／CFP）



馬斯克27日在納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪同下，在以哈停火期間訪問以色列，並前往10月7日遭攻擊的以色列社區，同時與人質家屬會面。除此之外，納坦雅胡也向馬斯克展示了哈瑪斯襲擊以色列平民的恐怖畫面，廣泛談論了衝突、抗議和哈瑪斯等問題。

當納坦雅胡提到，消滅哈瑪斯是和巴勒斯坦人達成和平協議的必要條件時，馬斯克表示，「確實已別無選擇。」他也強調，「那些意圖謀殺的人必須被消滅，而所有相關議題宣傳必須停止，因為這是在訓練人們將來成為殺人犯，接著必須重新讓加薩繁榮起來。」

另外，先前以色列對加薩發動大規模攻擊，導致當地通訊全斷時，馬斯克曾宣布向加薩國際援助組織提供SpaceX的星鏈（Starlink）服務，當時遭以色列強烈反對。

以色列通訊部長卡里（Shlomo Karhi）27日表示，目前已和馬斯克達成協議，「星鏈只能在以色列通訊部批准的情況下運行，包含在加薩地帶。」