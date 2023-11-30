烏克蘭為何不願與俄和談？高官曝2022年和談內幕「早已沒有退路」

▲烏克蘭為何不願與俄羅斯和談，總統府高官曝談判內幕「這些人根本沒想要協商」。（圖／路透）

文／中央社

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭的數週後，來自莫斯科及基輔的代表團在白俄羅斯會面，秘密進行和平談判，但才不到1小時，烏克蘭首席談判官就失去了希望。

法新社報導，俄羅斯派出惡名昭彰的前文化部長參與談判，他不僅曾陷入博士論文抄襲醜聞，也是充滿煽動性的民族主義者，近期更面臨性騷指控。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）近日在基輔接受法新社訪問時說：「當時，首輪談判進行約45分鐘後，這些人的智力水準就被摸清楚了…他們並不理解，這場戰爭是真正的戰爭。」

「這些人根本沒準備好協商。在俄羅斯，他們只是幾乎沒有影響力的技術官僚。他們人來了，念出了最後通牒，僅此而已！」

在首輪會談無果而終的近2年後，如今出現更多呼聲，敦促烏克蘭官員重返談判桌與克里姆林宮（Kremlin）協商，以透過外交手段終結這場戰爭。

儘管烏克蘭擁有不少西方國家提供的武器，但近期反攻行動的成果令人失望。隨著越來越多人對西方支持烏克蘭的承諾及武器交付中斷感到擔憂，也出現越來越多聲音呼籲基輔重返談判桌。

但對烏克蘭來說，和談並不在考量範圍內。官員直指，基輔在蘇聯解體後加入的所有協議幾乎都被莫斯科毀掉，與俄國坐下來談判不僅毫無意義，還可能帶來危險。

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）近日表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）是說謊慣犯，「他在2022年2月展開入侵行動前幾天才向國際領導人承諾，不會攻擊烏克蘭」。

庫列巴指出，俄國在1994年、1997年、2014年及2015年的協議中同意承認並尊重烏克蘭領土完整性等，但莫斯科已明目張膽地漠視這些協議。

▲澤倫斯基曾簽署一項法令，只要俄羅斯總統是普丁，就不會與莫斯科進行談判。（圖／路透）

去年10月，俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的數天後，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署一項法令，只要普丁仍在位，就不會與莫斯科進行談判。

另一方面，克宮屢次宣稱，已準備好與烏克蘭坐下來談判。普丁本月告訴G20領袖，俄羅斯從未拒絕與烏克蘭進行和談，反倒是烏國公開表示要退出談判。

然而，英國前駐白俄羅斯大使古爾德-戴維斯（Nigel Gould Davies）指出，不能完全相信普丁的話。

他告訴法新社，進入談判將有助俄國爭取時間重整軍隊，以展開後續攻擊。由於俄國將於明年3月舉行大選，普丁這番話可被視為是要安撫期盼戰爭儘早落幕的俄國民眾。

古爾德-戴維斯說：「假裝想要和平，對普丁不會有任何損失。」

現居美國的俄國前外交部長柯吉瑞夫（Andrei Kozyrev）直言，普丁可能趁機假裝妥協，只為了未來再發動戰爭。他認為，終結俄烏戰爭唯一的方式就是儘快提供烏國最強大的武器來抵禦入侵者。