船隻故障緊急停靠梧棲漁港！烏克蘭1家3口：台灣人好友善

記者許權毅／台中報導

台中梧棲漁港22日有一艘帆船緊急申請停靠，原來是來自烏克蘭的男子瓦列裡一家三口，船隻行經台灣海峽時故障，才請求進港維修。瓦列裡一家今日接受訪問表示，感受到台灣人非常友善，一家人都相當感謝。

▲▼來自烏克蘭的瓦列裡一家在台灣海峽遇到船隻故障，緊急尋求進入台中港，一週下來感受到台灣人滿滿溫暖，大喊友善。（圖／記者許權毅攝）



仔細觀察瓦列裡一家在船上生活，各式家當、衣服、生活用品擺放在有限的船艙，甚至在船艙內掛起魚乾，以便不時之需。一旁也有淡水、瓦斯等煮食必要工具，各式生活必需品都在小小的船隻上。

▲▼帆船上放滿家當，還可看見「魚乾」當糧食。（圖／記者許權毅攝）



瓦列裡透露，曾經在烏克蘭公司擔任工程師，存了一筆錢後，決定築夢四處航海，當起「航海王」，多年來只有孤身一人挑戰，隨著烏俄戰爭爆發，索性返回烏克蘭，帶上妻兒前往亞洲遊海，船上還有腳踏車，到不同國家後，就入境遊玩觀光。

瓦列裡熟練地操作繩索，將船隻固定停靠港灣，妻子對於上下船隻也相當迅速，看得出一家人已經對海上生活相當習慣。年僅13歲可愛的小兒子相當乖巧，主動利用水桶打水，再把船隻髒污的地方清理一遍，爸爸媽媽去採購，他還負責顧船。

據了解，國外船隻故障尋求協助算常見，但是來自烏克蘭的民眾相當少，海巡署、海資所等相關單位盡力協助，從人道角度出發，讓瓦列裡一家在船隻安全穩固的狀況出海。